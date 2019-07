editato in: da

Michelle Hunziker svela il segreto del suo lato B perfetto, mostrando su Instagram come fa a scolpire i muscoli.

La showgirl svizzera aveva diciassette anni quando conquistò il successo in Italia posando per una nota marca di intimo e mostrando un fisico perfetto. Oggi, a 42 anni, Michelle è ancora bellissima grazie non solo all’aiuto di Madre Natura, ma anche a tantissimo sport.

A svelarlo è stata proprio la conduttrice in una serie di video caricati sul suo canale Youtube in cui ha raccontato come fa a tenersi in forma. Il segreto del suo lato B, a quanto pare, è un duro esercizio quotidiano che consente a Michelle di scolpire i muscoli del fondoschiena e contrastare il tempo che passa.

“Le ciapet sono davvero molto difficili da lavorare – ha spiegato la conduttrice nel video, mostrando come sempre la sua grande ironia -. La forza di gravità ha un effetto anche su di me e vi faccio vedere cosa faccio per tenere alta la bandiera della Roberta”.

Shorts, scarpe da ginnastica e top, Michelle si è prestata a realizzare un video per dare qualche consiglio fitness ai follower, svelando il segreto del suo lato B scolpito e ancora perfetto. La Hunziker ha confessato con il sorriso di sentirsi sempre in ansia quando arriva l’estate e le sue foto in bikini finiscono sui giornali.

Al centro dell’attenzione il suo lato B che, a 42 anni, e ancora come quando posò per l’intimo Roberta nell’iconica pubblicità. “Prima o poi crolleranno – ha detto Michelle ridendo -. Ma per avere iron ciapet dovete fate questo esercizio tutti i giorni e dopo un mese avrete le ciapet di marmo”.

L’esercizio proposto dalla Hunziker è molto semplice, ma, come ha svelato lei stessa, particolarmente efficace. Basta assumere la posizione del ponte e salire su e giù con i bacino, rimanendo poi in sospensione per un minuto prima con una gamba poi con l’altra.