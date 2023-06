Michelle Hunziker sirena di strass, ma il viaggio nei ricordi scatena le critiche

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Come una Venere ricoperta di strass accarezzata dal mare, così Michelle Hunziker si è mostrata su Instagram riconfermando quanto è sotto gli occhi di tutti: è una super nonna di 46 anni che sembra una ragazzina. Merito di Madre Natura certamente, ma anche di tanto allenamento e impegno. Eppure nella cornice di questa immagine idilliaca e a fronte di quanto la conduttrice ha scritto a corredo delle foto mozzafiato, compiendo un bel viaggio nei ricordi di famiglia, c’è stato chi ha trovato dei motivi per scatenare delle critiche.

Michelle Hunziker mozzafiato col bikini di strass

Che Michelle Hunziker abbia una forma perfetta è un dato inequivocabile. Può piacere o meno – in fondo ognuno ha i propri gusti – ma la conduttrice a 46 anni non ha nulla da invidiare alle ventenni. Merito della sua naturale bellezza, ma non solo: la Hunziker si tiene in forma con pazienza, impegno e costanza, destreggiandosi quotidianamente tra un allenamento e l’altro. A giocare un ruolo essenziale è anche l’alimentazione, ovviamente: c’è sempre spazio per un piccolo “sgarro”, ma la cosa importante è mantenere un regime alimentare sano senza rinunciare al gusto.

Qualcuno l’ha definita “La nonna più bella del mondo” e non possiamo dargli assolutamente torto. Gli ultimi scatti condivisi su Instagram non fanno che avvalorare tale affermazione. Stavolta Michelle ha optato per un bikini a triangolo con i lacci (il suo modello preferito) ricoperto di mini strass color argento e con dettagli black. Un accostamento minimal ma al contempo molto chic, perfetto per essere eleganti anche durante una giornata in spiaggia con la famiglia.

Il nostalgico viaggio nei ricordi di famiglia

A proposito di famiglia, gli scatti realizzati da Pierpaolo Ferreri che Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi follower non avevano il solo scopo di mettere in bella mostra il suo nuovo bikini, dopo quello sfoggiato in barca. Per la conduttrice è stata l’occasione di compiere un dolce e nostalgico viaggio nei ricordi, quelli che inevitabilmente tornano alla mente quando ci rechiamo in un luogo che ha segnato la nostra infanzia o adolescenza.

Per Michelle è la Riviera romagnola: “Quando vengo in Riviera mi si sbloccano un sacco di ricordi legati ai bellissimi momenti collezionati insieme alla mia famiglia – ha scritto -. Gatteo a Mare per me, fine anno ’89 e primi anni ’90, era come andare alle Maldive! Mio papà che gonfiava tronfio il gommone con i piedi (ci metteva una vita), mio fratello (gran figaccione) che spaccava i cuori di tutte le ragazze di Gatteo… Gelati al fior di latte, piadine, piano bar, sala giochi e molti amici estivi che ti lasciavano un segno nel cuore! Lacrime di nostalgia sulla via del ritorno in macchina… E la speranza di ritornarci l’anno successivo”.

Michelle Hunziker scatena le critiche

Un piccolo excursus sulla Riviera e le estati in spiaggia con la famiglia è bastato per scatenare una serie di critiche da parte di alcuni utenti di Instagram, a cominciare dal solito, banale campanilismo che non manca mai quando si parla bene di un posto. Anche in una conversazione tra amiche ci sarà sempre chi farà a gara su quale sia il posto più bello, elogiando la propria città o l’ultima vacanza.

Qualcuno ha scritto che è meglio la Puglia, altri l’hanno invitata ad andare in Sardegna, qualcun altro invece ha compiuto un’analisi più approfondita definendo il mare della Riviera “una ciofeca”. Ma le critiche non sono finite qui, dato che un utente ha contestato alla Hunziker il fatto di riproporre lo stesso “elogio” ogni anno.

Un elogio che, in verità, quest’anno più che mai assume un valore importante dati i disastri naturali che hanno colpito l’intera regione, come ricorda una follower della conduttrice: “Grazie mille! Quest’anno abbiamo bisogno più che mai di voi… Visitate anche l’entroterra ci sono paesi e città che meritano tanto! Da una cesenate”.