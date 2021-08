“Michelle Hunziker in crisi con Tomaso Trussardi”: lei fa chiarezza

editato in: da

Michelle Hunziker fa chiarezza dopo i gossip di una crisi con Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera, intervista dal settimanale Oggi, ha risposto alle indiscrezioni che riferivano di incomprensioni e problemi con il marito. 44 anni e una lunga carriera in tv, Michelle ha vissuto due grandi amori nella sua vita.

Il primo con Eros Ramazzotti, conosciuto negli anni Novanta durante un concerto. Un legame forte, coronato dalle nozze e dalla nascita della primogenita Aurora. Poi l’addio, arrivato nel 2002, quando Michelle era preda di una setta. Un momento difficile che la conduttrice ha avuto il coraggio di raccontare solo molto tempo dopo. La vera rinascita per lei è arrivata nel 2011 quando ha conosciuto Tomaso Trussardi. L’imprenditore, con dolcezza e determinazione, è riuscito a conquistare il cuore della Hunziker. La coppia si è sposata nel 2014 e dal loro amore sono nate le figlie Sole e Celeste.

Sorridente e vivace lei, più schivo e riflessivo lui: Michelle e Tomaso sembrano completarsi a vicenda. Da subito il loro legame è apparso solido e nel corso degli anni sono riusciti a formare una famiglia in cui regna l’armonia. Nonostante ciò la coppia non è stata esente da voci di crisi e indiscrezioni secondo cui ci sarebbero dei problemi fra loro. A rispondere ai gossip questa volta ci ha pensato la stessa Michelle Hunziker. La conduttrice, intervistata dal settimanale Oggi, ha chiarito di essere molto felice con il marito.

“Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi – ha detto -. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”. La Hunziker, con la consueta sincerità, ha svelato di avere un segreto per stare bene con tutta la famiglia. “A volte sento il bisogno di silenzio e di relax – ha confidato -. A quel punto chiedo a Tomaso di prendere tutta la famiglia e andare a Bergamo. Io mi godo mezza giornata a casa da sola. Mi basta leggere, mangiare per terra davanti a una serie tv, dormicchiare… Cose semplici che mi ricaricano. Poi li raggiungo. Visto? Sono umana anch’io!”. La sua estate sarà, ancora una volta, all’insegna dell’amore, con un viaggio verso le Dolomiti: “Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi”, ha svelato.