“Michael Schumacher non c’è”. Come sta: parla Eddie Jordan

In seguito all’incedente sugli sci avvenuto nel dicembre 2013 a Meribel, Michael Schumacher è costretto a vivere sotto costante presidio medico a causa di una grave lesione cerebrale. Queste, sono le uniche informazioni certe, per il resto, la moglie Corinna ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del campione di Formula 1.

Sono quasi dieci anni, ormai, che il pilota Ferrari non si mostra in pubblico. Pochissime le persone che hanno il permesso di fargli visita, dopo che un falso amico scattò una foto in segreto provando poi a rivenderla a peso d’oro alla stampa. Oggi a tornare a parlare di Schumacher è Eddie Jordan, che lo accompagnò negli anni degli esordi.

“È lì, ma non c’è”: la rivelazione di Eddie Jordan su Michael Schumacher

Eddie Jordan, ex team principal della scuderia Jordan, fu colui che per primo colse il talento di un allora giovanissimo Michael Schumacher, accompagnandolo durante i primi anni in Formula 1, prima del passaggio in Benetton e, in seguito, alla Ferrari, dove ottenne il titolo di campione imbattuto. Oggi, Jordan è vicino a Mick, il figlio del kaiser, che sta seguendo le orme in pista del padre.

E proprio parlando di Mick Schumacher, Eddie Jordan si è lasciato sfuggire, sulle pagine del sito OLBG, un riferimento alle preoccupanti condizioni di salute del pilota: “Il motivo per cui mi sento molto vicino a lui (si riferisce a Mick, ndr) è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia, lui è lì ma non c’è”.

“Sentivo così tanto per Michael, ho fatto di tutto per trovarlo, dargli la sua prima possibilità a Spa, non è durato molto a lungo, ma quell’amore per lui dura ancora e durerà sempre finché sarò in grado di respirare” ha aggiunto infine lo scozzese Jordan, in ricordo dell’indimenticabile campione di sportività e lealtà.

Mick Schumacher, in pista con un omaggio al padre

Pur preservando il segreto voluto dalla madre, il 23enne Mick Schumacher, che sta seguendo le orme del padre come pilota in Formula 1, ha omaggiato pubblicamente il grande pilota, scegliendo per la stagione 2023 un casco molto simile a quello indossato dal kaiser durante una delle sue ultime apparizioni nel campionato del mondo dei motori.

“Michael è diverso”: la confessione della moglie Corinna

Le parole di Jordan confermano quanto già detto dalla moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, che nel documentario Netflix dedicato alla carriera sportiva del marito aveva confidato: “Michael c’è, ma è diverso”. Lo stesso figlio, in una delle rare volte in cui ne ha parlato pubblicamente, aveva fatto sapere che il padre attualmente non riesce a parlare.

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore che al pilota fu particolarmente vicino durante la sua esperienza in Formula 1, aveva anche affermato che Schumacher è in grado di comunicare con gli occhi. Sappiamo inoltre che il campione segue ancora le gare in televisione, come confidato dal suo capo in Ferrari Jean Todt, e che, tuttavia, difficilmente riconosce le persone che si trova di fronte.

Sono soltanto tre, in realtà, le persone ammesse all’interno della casa a Maiorca, nelle isole spagnole Baleari, dove Michael Schumacher vive oggi assieme alla moglie, dopo aver venduto la storica villa di Gland, sul lago di Ginevra, che in precedenza aveva accolto tutta la famiglia. Corinna Schumacher ha infatti il posto il massimo riserbo sulle condizioni del marito, e soltanto i figli Mick e Gina-Maria e il fratello Ralf possono fargli visita.