Melissa Satta e il figlio con il Covid: “Febbre alta e svenimenti, è stata dura”

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Anche Melissa Satta è stata contagiata dal Covid. Anche lei, come moltissime celeb in queste ultime settimane, lo ha rivelato a guarigione avvenuta sui social, raccontando la sua esperienza e rassicurando i fan.

“Finalmente è arrivata una bellissima notizia sia io che Maddox siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa, Non ne ho parlato prima, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”

Con una serie di Stories su Instagram, infatti, la showgirl ha confessato di essere stata molto male, e di aver trascorso due settimane da incubo. Intervistata dal Corriere della Sera, ha detto: “Ora sia io che Maddox (il figlio avuto da Boateng, ndr)stiamo bene, anche se devo ammettere che non è stata una passeggiata: non è detta che se hai 34 anni come me, affronterai il Covid come una normale influenza. Purtroppo per me non è stato così”.

La showgirl ha poi raccontato anche di essere contagiata durante un fine settimana in campagna con un’amica e i figli. È stata l’amica ad avvisarla di stare male e anche Melissa è risultata positiva al tampone: “Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39“. Anche il figlio Maddox è risultato positivo e così ha potuto trascorrere l’isolamento con lei, entrambi lontani dal papà.

“Maddox è stato bene, io un po’ meno, perché sono passata per febbre a 39, tosse, antibiotico… Sono un pochino debole, ma ora mi riprendo e sono con voi! Non è stato facile stare chiusa in casa per due settimane. Onestamente stavo impazzendo, non potevo muovermi. Una settimana sono stata sempre a letto perché ero stanchissima, al decimo giorno ho potuto rivedere un po’ la luce…”

Melissa, ora che è guarita, insieme al figlio ha ripreso alla grande la sua vita e il suo lavoro. Mentre Maddox è tornato a scuola, come ha raccontato sempre su Instagram, lei, dopo una sessione dal parrucchiere, è tornata sul set per un lavoro importante.

“Ho un sacco di bei progetti da portare avanti. Giovedì sarò sul set e non vedo l’ora, adesso ricomincia un po’ tutto”.