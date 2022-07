Maurizio Casagrande, su Instagram l’addio al padre Antonio: la vita e la carriera

Fonte: IPA Scomparso l'attore Antonio Casagrande: il saluto del figlio Maurizio

È morto l’attore Antonio Casagrande, e a darne il triste l’annuncio è stato proprio suo figlio Maurizio attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha espresso tutto il suo amore e la sua ammirazione per il suo papà. La vita e la carriera di un artista apprezzato da tutti.

Maurizio Casagrande, il messaggio su Instagram

Maurizio Casagrande ha detto addio al suo papà Antonio, attore e professionista apprezzato per il suo talento e per la sua persona. Su Instagram il messaggio toccante con cui ha annunciato ai suoi fan, amici e colleghi la sua dolorosa perdita.

“E con oggi se ne va un pezzo della mia anima“, ha scritto Maurizio Casagrande accompagnando il testo a una foto che ritrae il suo papà. “Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli”, ha infine aggiunto dopo le emozionanti parole a cui in tanti hanno risposto con frasi piene d’affetto e sostegno nei confronti di entrambi.

Antonio Casagrande, vita e carriera di un professionista stimato

Antonio Casagrande non era solamente il padre di Antonio, artista che ha iniziato a lavorare con Vincenzo Salemme e negli anni è riuscito a conquistare il cuore delle persone attraverso la sua bravura come attore e comico; negli ultimi tempi è stata una presenza fissa in televisione accanto a Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni nel programma comico Stasera Tutto è possibile, riuscendo a intrattenere il pubblico in modo superlativo.

Potremmo dire un talento ereditato proprio da suo padre, che ha fatto della sua bravura una carriera incredibile. Classe 1931, Antonio Casagrande si è infatti diplomato in canto al Conservatorio negli anni 60, esordendo come cantante lirico ma non solo: proprio in quegli anni, ha esordito anche come attore. Nella sua lunga carriera c’è stato spazio anche per collaborare proprio con il figlio e con Vincenzo Salemme nel film Amore a prima vista, e prendendo parte a Una donna per la vita e Babbo Natale non viene da Nord diretti dallo stesso Maurizio.

L’attore è stato inoltre impegnato a teatro con la sua compagnia, fondando l’Accademia Teatrale del Mezzogiorno, e mentre metteva in piedi una carriera di tutto rispetto ha anche costruito una meravigliosa famiglia. Oltre al figlio Maurizio, infatti, c’è anche la figlia Paola Casagrande.

In televisione ha recitato nelle serie e fiction come La famiglia Benvenuti (1968), Carabinieri (2006/2007), Capri (2006) e Vieni a vivere a Napoli (2016); al cinema ha lavorato recentemente per i film Padre Pio-Tra cielo e terra (2001), La guerra è finita (2002), I fratelli De Filippo (2021) e Lista Civica di provocazione, San Gennaro votaci tu! (2005). Non si è risparmiato nemmeno come doppiatore, perché negli anni ha dato anche voce ad attori come Hiram Keller nel film Fellini Satyricon e Mario Pilar in Piedone lo sbirro.

Insomma, la sua è stata una vita decisamente piena e questo è sicuramente il motivo di tutto l’affetto che sui social sta circondando il suo nome e anche suo figlio Maurizio.