Massimo Lopez investito da un pirata della strada: come sta

Fonte: IPA Massimo Lopez

Momenti di paura per Massimo Lopez: l’attore e personaggio televisivo è stato investito da un motociclista a Roma, nei pressi del quartiere Flaminio, dopo essere andato in scena al Teatro Olimpico. Un incidente che ha portato l’attore in ospedale per le ferite riportate. Ecco quali sono le sue condizioni.

Massimo Lopez investito a Roma

Un brutto venerdì sera per Massimo Lopez. Nella serata del 29 novembre, dopo essere uscito dal Teatro Olimpico, dove aveva appena concluso la rappresentazione dello spettacolo Dove eravamo rimasti accanto al collega Tullio Solenghi, l’attore è stato travolto da un pirata della strada in sella a una moto.

La dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di piazza Gentile da Fabriano, è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, procedendo ad alta velocità, potrebbe aver perso il controllo del suo veicolo, finendo per investire Lopez, che stava camminando con alcuni amici. Entrambi sono caduti a terra, ma mentre Massimo Lopez restava ferito, il centauro ne approfittava per risalire sulla moto e fuggire senza prestare soccorso.

Massimo Lopez, come sta

Dopo lo spavento iniziale, Lopez, che sembra essere colui che ha riportato le ferite più gravi, è stato trasportato in ospedale. I medici, dopo i dovuti accertamenti, hanno diagnosticato, oltre una serie di escoriazioni dovute probabilmente all’impatto con il suolo durante la caduta, una frattura al naso e una lussazione alla mano. Sebbene le condizioni dell’attore siano apparse dolorose, non sono state ritenute gravi.

Nonostante Lopez sia stato considerato fuori pericolo, lo spettacolo pomeridiano di sabato 30 novembre è stato annullato per permettergli di riposare. Tuttavia, con grande professionalità e determinazione, Massimo Lopez non ha voluto deludere il suo pubblico confermando la sua presenza nelle prossime date già in programma, rispettando il calendario degli spettacoli.

Ora, le autorità stanno cercando di identificare il motociclista responsabile dell’incidente. Lopez ha già sporto denuncia e alcuni testimoni oculari hanno fornito dichiarazioni utili, descrivendo sia il veicolo che, possibilmente, una parte della targa.

Le forze dell’ordine hanno intenzione di esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare ulteriori indizi che possano aiutare a rintracciare il pirata della strada che dovrà chiarire meglio le dinamiche e fornire la sua versione dei fatti.

Lopez e Solenghi a teatro con “Dove eravamo rimasti”

Nonostante l’incidente, Lopez non si ferma. L’attore continua a portare sui palchi italiani Dove eravamo rimasti, un progetto teatrale condiviso con Tullio Solenghi che ripercorre momenti iconici della loro carriera con ironia e leggerezza, alterna sketch comici, brani musicali e contributi video, offrendo agli spettatori risate, stupore ed emozioni.

Fonte: IPA

Lo show si presenta come una sorta di chiacchierata tra amici di lunga data, impreziosita dalla presenza della band del maestro Gabriele Comeglio, che accompagna le performance dal vivo.

Uno spettacolo che rende i due attori entusiasti di poter riportare la loro ironia davanti ai fan che li amano da sempre e che continuano a considerarli icone della risata italiana: “Non vediamo l’ora di essere sul palco, ogni volta è una gioia rinnovata” aveva raccontato Lopez a Mara Venier in un’intervista avvenuta qualche giorno prima dall’incidente: una gioia che, fortunatamente, potrà continuare a provare nelle prossime date del tour.