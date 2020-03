Chi è Marisa Borini, la mamma di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi

editato in: da

Pianista e attrice, Marisa Borini è la madre di Carla Bruni e di Valeria Bruni Tedeschi. Classe 1930, è originaria di Torino ed è vissuta in Francia sin da quando aveva cinque anni. Quando suo padre morì, a cinquant’anni, Marisa affrontò insieme alla madre e alle sorelle, le difficoltà della guerra, sfuggendo anche a un rastrellamento nazista.

Nel dopoguerra sposò Alberto Bruni Tedeschi, celebre industriale e compositore di quindici anni più giovane. Una vita fra concerti e successi, segnata anche da un grande dolore: la morte di Virginio, il primogenito, nato dall’amore per Alberto, ucciso dall’AIDS nel 2006.

“Sul momento, uno ha voglia di morire – ha raccontato al Corriere della Sera -, poi siccome anche morire non è facile, ti adatti, trovi attività, ti giri sugli altri che rimangono, anche se ci pensi sempre, continuamente. Nella casa di Cap Nègre, la notte, fumo l’ultima sigaretta sulla mia terrazza, guardo il cielo, mi dico che le persone che ho amato sono in quelle stelle. Et voilà, vado dal passato al futuro”.

“Virginio amava il mare – ha ricordato -, girava il mondo a vela, era un fotografo eccezionale. Era più chiuso delle sorelle, ma molto gentile, rispettoso. Era fantastico, purtroppo il destino… Questo è il punto triste della mia vita”.

Marisa Borini ha anche due figlie, entrambe celebri: Valeria Bruni Tedeschi, nata nel 1964, oggi attrice e regista affermata, apprezzata sia in Francia che in Italia. Marisa è inoltre mamma di Carla Bruni, modella e cantautrice arrivata nel 1967. frutto della sua relazione con Maurizio Remmert. Solo quando aveva 28 anni la moglie di Sarkozy scoprì che suo padre era in realtà il chitarrista classico, divenuto l’amante della Borini dal 1960 al 1967. “In verità, non ci avevo neanche tanto pensato – ha confessato -. Poi, Carla e Maurizio si sono conosciuti, piaciuti. Lui è un bell’uomo, colto, vive in Brasile, è stata una cosa accolta e digerita bene”.