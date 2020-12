Marica Pellegrinelli torna a vivere con Eros Ramazzotti. Ma su Instagram non c’è traccia

editato in: da

Eros Ramazzotti compie 57 anni: le donne della sua vita, comprese le figlie

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sarebbero tornati a vivere insieme dopo oltre un anno dalla fine del loro matrimonio. Per ora sono separati in casa ma potrebbero presto esserci nuovi sviluppi.

A pubblicare l’indiscrezione è il settimanale Chi. Secondo il magazine Marica ed Eros avrebbero riallacciato i rapporti e sarebbero tornati a vivere insieme, anche se non come coppia. I due sono ufficialmente single. La Pellegrinelli ha infatti rotto con Charley Vezza con cui aveva avuto una storia d’amore dopo che si era lasciata con Ramazzotti.

Eros e Marica hanno due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e forse anche per amore loro hanno deciso di riallacciare un rapporto già fortissimo (un riavvicinamento c’era già stato), portandoli a vivere nuovamente sotto lo stesso tetto, come si legge su Chi: “Per ora i due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da ‘separati in casa’ in casa e con il sorriso”.

Per la Pellegrinelli l’ultimo periodo è stato piuttosto complicato, infatti era risultata positiva al Covid dopo essersi sottoposta al tampone, come raccontò lei stessa spiegando sui social: “Ho passato due giorni con un mal di testa molto forte, nausea e ossa rotte. Nessun problema a livello aereo”. Ora sta bene e ha ripreso la sua vita normale di mamma e modella.

Per il momento Marica ed Eros non hanno commentato l’indiscrezione di Signorini. E sulla sua pagina Instagram sempre molto aggiornata, la modella non fa cenno ha questo ritorno del suo ex, sebbene da semplice coinquilino. Infatti nelle Stories la Pellegrinelli mostra la “lista delle cose da fare in giornata” e non c’è nessuna traccia di Eros. Tra impegni naturalmente ci sono i bimbi, poi il lavaggio di Fury, il suo gatto, prontamente documentato su Instagram, telefonate al commercialista, riunioni di lavoro, l’acquisto di un paio di regali di Natale, un tè con l’amica e infine il workout. Eros non viene menzionato, ma forse proprio perché sono separati in casa e ognuno fa la sua vita.

La storia d’amore tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti nasce nel 2009. Lei aveva appena 21 anni e lui usciva dal divorzio con Michelle Hunziker. Nel 2011 nasce la prima figlia Raffaela Maria, nel 2014 si sposano e nel 2015 nasce Gabrio Tullio. Il sogno finisce nel luglio 2019 quando annunciano la separazione.