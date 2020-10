Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme per i figli

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Appena un anno fa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciavano la decisione di porre fine alla loro lunga relazione. Da allora entrambi hanno provato a voltare pagina, senza però riuscire a trovare un nuovo amore. Ora però il momento che tanti fan stavano aspettando potrebbe essere sempre più vicino: i due stanno forse vivendo un ritorno di fiamma?

Il settimanale Nuovo ha pubblicato delle foto di Eros e Marica di nuovo insieme, per il primo giorno di scuola dei loro bambini. I paparazzi li hanno sorpresi per le strade di Milano, mano nella mano con i piccoli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che hanno rispettivamente 9 e 5 anni. Il ritorno sui banchi è sempre un momento importante per i più piccini, a maggior ragione dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto. Due genitori attenti e premurosi come Eros e Marica non potevano quindi ritrarsi davanti all’opportunità di affrontare tutti insieme il ritorno in classe, nonostante il loro matrimonio sia naufragato.

Ma ai più attenti non è sfuggita la complicità che i due sembrano mostrare: sono molti i fan che, forse per il grande desiderio di rivederli nuovamente innamorati, hanno iniziato a parlare di possibile ritorno di fiamma. Quel che sappiamo per certo è che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno sempre mantenuto un buon rapporto, proprio per il bene dei loro bambini. Nonostante il grande dolore per la separazione che hanno affrontato, continuano ad essere una famiglia.

Anzi, proprio Marica aveva rivelato, in un’intervista al Corriere della Sera, di provare ancora un forte sentimento per il suo ex: “Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”. Da quando si sono lasciati lei e Ramazzotti hanno voltato pagina. La Pellegrinelli ha avuto un flirt con Charley Vezza, che però non è durato a lungo, poi ha incontrato Paul Ferrari ed è stata sentimentalmente legata a lui per un breve periodo.

Al contrario, Eros ha preferito prendersi del tempo per se stesso e dedicarsi unicamente ai figli. Sebbene sul suo conto siano circolate moltissime indiscrezioni, mai nessuna di queste ha trovato conferma. “L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro” – aveva detto a Dagospia in occasione dell’ennesimo flirt che gli era stato attribuito. “Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”.