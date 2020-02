Chi è Mariacarla Boscono, la fidanzata di Ghali

editato in: da

Mariacarla Boscono è la top model che ha rubato il cuore di Ghali. Bellissima e molto richiesta sulle passerelle, la Boscono ha 13 anni più del rapper milanese. La modella romana, classe 1980, ha esordito nel mondo del fashion a metà degli anni ’90 con brand importanti come Laura Biagiotti e Alberta Ferretti (a convincerla a prendere questa strada è stato un fotografo amico di famiglia). Nel 2012 ha dato alla luce la piccola Marialucas, nata a Ibiza da una storia con l’imprenditore Andrea Patti.

Oggi calca le passerelle più importanti del mondo ed è contesa da brand di moda e marchi famosi. Non solo: ha recitato anche in diversi film e dal 2006 è impegnata in teatro (l’esordio è avvenuto nel 2006 con un ruolo nell’adattamento teatrale di un’opera dello scrittore e drammaturgo francese Jean Genet).

“Mi piace l’idea di festeggiare per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a essere quello che sono – aveva svelato lei qualche tempo fa, celebrando vent’anni di carriera -. Quando inizi a lavorare così presto, hai bisogno di essere circondata da affetto e sincerità, il resto non conta”.

Da sempre molto discreta, la modella ha lasciato il mondo a bocca aperta rendendo pubblica, totalmente a sorpresa, la sua storia con Ghali. La conferma della relazione è arrivata all’inizio del 2019. Per festeggiare il nuovo anno, Mariacarla ha scelto, ai tempi, di volare alle Maldive in compagnia della figlia.

Negli stessi giorni, il rapper di Ninna Nanna ha pubblicato un video su Instagram in cui gioca a ping pong con la modella. La partita si conclude con un tenero bacio sulla sabbia a favore di telecamera.

Classe 1993, Ghali Amdouni (questo il vedo nome dell’artista) è uno dei nuovi volti della musica italiana e internazionale. Il rapper avrebbe conquistato la top model con la sua sensibilità e fra i due sarebbe nato un legame molto forte nonostante la notevole differenza d’età.

D’altronde difficile non rimanere ammaliati da Mariacarla, donna di grande fascino, che ha saputo imporsi nel mondo fashion grazie a stile, cervello e bellezza. “Mi chiamavano la Olivia del fashion – ha svelato qualche tempo fa al Corriere della Sera -. Ora sono popolare e sono considerata bella, ma ho dovuto inventare qualcosa che non c’era. Ho fatto pace con me stessa molto tempo fa, quando ho smesso di torturarmi pensando a quello che volevo essere e non ero”.

Dopo il bacio che, all’inizio del 2019, ha portato sotto i riflettori la loro relazione, Ghali e la Boscono sono comparsi assieme in diverse e super esclusive occasioni. Tra queste è possibile citare la sfilata di Gucci che è andata in scena ai Musei Capitolini di Roma nel mese di maggio.

In questo frangente e nel corso di una giornata che ha visto al centro dell’attenzione il genio visionario di Alessandro Michele, la modella e il rapper hanno catalizzato i flash sfoggiando due outfit che, a molti, hanno ricordato i vestiti di un matrimonio (i look erano ovviamente curati dal direttore creativo della maison fiorentina).

A dir poco riservata in merito alla storia d’amore con il rapper italo-tuinisino (cresciuto nel quartiere milanese di Baggio), Mariacarla Boscono continua a essere una delle migliori ambasciatrici della bellezza italiana nel mondo. Apprezzata soprattutto per i suoi lineamenti eterei, all’inizio del mese di febbraio 2020 è stata scelta come testimonial di una delle ultime collezioni di Zara.

Ora non resta che attendere la sera del 7 febbraio 2020, nel corso della quale il suo fidanzato sarà ospite sul palco di Sanremo. Chissà che la celebre top model non decida di seguire l’esempio di Cristiano Ronaldo che, nel corso della serata dei duetti, dalla prima fila ha sostenuto la compagna Georgina Rodriguez.