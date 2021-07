Maria Zaffino, l’ex ballerina di Amici è nonna. Su Instagram la dedica al nipotino

editato in: da

L’attesa è terminata, Maria Zaffino ex ballerina di Amici di Maria De Filippi è diventata nonna e lo ha annunciato con un post su Instagram da cui emerge tutta la gioia nell’accogliere questa nuova vita.

Maria Zaffino è stato un volto storico del talent, dove ha lavorato per una decina d’anni come assistente e ballerina professionista. Ma nel suo lungo e ricco curriculum vi sono anche tante altre esperienze nel ruolo di ballerina, tra queste si può ricordare Buona Domenica con Gianni Sperti.

L’annuncio che presto sarebbe diventata nonna era arrivato proprio dal suo profilo Instagram dove aveva condiviso con i suoi numerosi fan la lieta notizia. Sono, invece, di circa una settimana fa le parole di profonda gioia che accompagnavano un bellissimo scatto della figlia Chiara di profilo con il pancione in bella vista. In quella occasione, tra le altre cose, aveva scritto alcuni pensieri dedicati al nipotino in arrivo: “Meno 6 giorni amore di nonna e sarai finalmente nella tua famiglia che tanto ti sta attendendo… ti amerò in ogni istante e sono certa che lo avvertirai fin dal primo sguardo che si incrocerà tra noi… ti attendo a braccia aperte… con Amore Nonna”.

E il giorno tanto atteso è arrivato, con un post su Instagram infatti Maria Zaffino ha dato l’annuncio della nascita del nipotino: “Benvenuto Leonardo – ha scritto nel testo della foto – nonna ti ama già follemente”, aggiungendo un cuore blu alla scritta. A corredo del post ha aggiunto nella didascalia: “Benvenuto amore di nonna sei la mia gioia infinita”, anche qui aggiungendo l’emoji con un cuore blu.

Tantissimi i like e i commenti per questa bella notizia che l’ex ballerina di Amici ha voluto condividere con i fan.

Maria Zaffino è una nonna giovanissima: è nata il 15 settembre del 1977, per cui a fine estate compirà 44 anni. Bellissima e solare, è mamma di due figlie: Chiara, che ha appena dato alla luce Leonardo, e la piccola Maya nata dall’amore che la lega all’attuale marito Daniele, che ha sposato nel 2019.

La ballerina aveva lasciato Amici dopo la nascita della seconda figlia a 37 anni e, attualmente, dirige una scuola di danza. Se si scorre la sua bacheca Instagram non mancano anche ricordi del passato con video delle sue esibizioni.