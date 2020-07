Maria De Filippi regina di Canale 5: è lei la protagonista dei Palinsesti Mediaset

editato in: da

Maria De Filippi viene confermata regina di Canale 5: stanno prendendo forma i palinsesti Mediaset per l’autunno, e la conduttrice sembra essere la protagonista.

Del resto, squadra che vince non si cambia. Il sabato sera tornerà infatti Tu sì que vales, pronto a sfidare Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Lo show, uno dei più amati dal pubblico, andrà in onda con la squadra al gran completo, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in giuria e Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione.

Se in un primo momento Mammucari sembrava essere a rischio perché interessato a seguire altri progetti, il settimanale Chi poi ha confermato che il conduttore rimarrà al fianco dei suoi colleghi, per la gioia dei telespettatori.

Stando alle anticipazioni, dopo l’emergenza sanitaria il pubblico tornerà in studio, senza mascherine ma distanziato, con test sierologici per spettatori e staff del programma. Le puntate, rispetto allo scorso anno, dovrebbero aumentare, arrivando a dodici appuntamenti.

Nel frattempo Maria è già impegnata per i casting delle nuove edizioni di Amici e di Uomini e donne, senza dimenticare le interviste di C’è posta per te, che tornerà come sempre in primavera.

Per quando riguarda Uomini e Donne, la De Filippi avrebbe in mente di apportare dei cambiamenti importanti. La presentatrice infatti avrebbe intenzione di rivoluzionare il suo programma che, fino ad oggi, è andato in onda in due versioni: il trono over, in cui dame e cavalieri potevano conoscersi con l’obiettivo di trovare l’amore, e il trono classico, in cui i tronisti venivano corteggiati.

Dopo l’emergenza sanitaria il trono over e quello classico sono stati unificati, ma questa scelta sembra essere piaciuta sia alla redazione che al pubblico a casa: secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, questa modifica potrebbe essere riproposta anche nella prossima stagione. Confermati nello show anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, volti storici del programma.

Nel frattempo Maria De Filippi lascerà Mediaset, ma solo per una sera: è stata annunciata infatti la conduzione, insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, della serata evento del 25 novembre su Rai 1, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.