Mara Venier, scoppia il caso sul fuorionda di Striscia la Notizia

Emerge un nuovo fuorionda che sembrerebbe coinvolgere Mara Venier, e in poche ore la notizia ha già fatto il giro del web. A rendere noto lo “sfogo” della conduttrice è, ancora una volta, Striscia la Notizia: ma il servizio del tg satirico lascia ancora qualche dubbio su quale sia la verità.

Tutto è accaduto in un attimo, e i telespettatori ne sono rimasti profondamente colpiti. Francesca Manzini è tornata a imitare Mara Venier in un divertente siparietto mandato in onda a Striscia la Notizia. Nel corso della gag, la comica ha indossato i panni della conduttrice di Domenica In fingendo di intervistare Flavio Insinna, rivangando il vecchio episodio riguardante il fuorionda di qualche anno fa, che aveva suscitato tanto scalpore.

La scenetta è stata montata ad arte, con un bel gioco di deepfake e con il vero audio di Insinna, usato per doppiare il presentatore e dare vita così ad uno sketch comico. Il motivo? Viene svelato sul finale, quando il finto Flavio Insinna mette in atto la sua “vendetta” mandando in onda un fuorionda riguardante la Venier. Si sente la conduttrice che, dopo aver perso le staffe, se la prende con qualcuno non meglio precisato: “Lo volete capire che qui dentro deve rimanere Mara Venier! Io vi butto fuori a calci in c*lo! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così!”.

Non c’è alcuna indicazione su quando questo episodio sia avvenuto, né dove. A dir la verità, non abbiamo la certezza neanche sulla sua veridicità, sebbene la voce sembri proprio quella di Mara Venier. E, per di più, Insinna rivela di avere molte altre di queste “sorprese” in serbo. Alcune fonti vicine ad Antonio Ricci avrebbero confessato che presto ne verranno mandate in onda altre. Sta per nascere un nuovo scandalo legato ai fuorionda di Striscia la Notizia?

Non è certo la prima volta che accade: solo qualche giorno fa, ad esempio, ha suscitato molto clamore il fuorionda di Barbara D’Urso e di Marco Carta, legato ad una mancata intervista che avrebbe dovuto andare in onda durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Stavolta il tg satirico ha colpito Mara Venier, la quale però non ha ancora replicato al servizio.