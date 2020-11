Mara Venier racconta il suo Natale: “Ho paura di ammalarmi”

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier racconta il suo Natale, fatto di famiglia, ma anche della paura di ammalarsi. L’emergenza Coronavirus ha colpito nel profondo la conduttrice di Domenica In che quest’anno vivrà le feste in modo diverso. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Mara ha spiegato che affronterà questo periodo natalizio. “Non ho ancora fatto l’albero, l’atmosfera non la sento – ha confessato -. Sarà un Natale diverso sì, ma di responsabilità prima di tutto. Il regalo che vorrei sotto l’albero è un vaccino, una cura, perché ho paura di ammalarmi”.

Mara ha confessato di seguire tutte le precauzioni per evitare il contagio, soprattutto quando lei e il marito Nicola Carraro ospitano il nipotino Claudio. “Quando il mio nipote più piccolo, Claudietto, viene a trovarci e guardiamo i cartoni insieme – ha svelto -, mio marito Nicola e io mettiamo la mascherina, manteniamo le distanze, apriamo le finestre. Le decorazioni le metterò per lui, che ha tre anni: qualche lucina qua e là e i Babbi Natale che ballano e cantano. I bambini hanno bisogno di allegria”.

Mara Venier ha poi parlato di Domenica In, programma che conduce con successo e dove ospita spesso amici e colleghi. La conduttrice ha confessato che molti ospiti si propongono da soli agli autori del programma. “E qualche volta diciamo di no”, ha spiegato. A scegliere chi sarà nello show è poi la stessa Mara che vaglia i nomi proposti dalla responsabile dei casting: “Lei mi fa un po’ di nomi e io dico sì o no: invito solo chi mi piace – ha rivelato -. Lavoro sui personaggi, leggo molto su di loro. Poi chiedo alla mia squadra di autori di trovare i filmati. Ormai sanno esattamente che cosa voglio, mi capiscono al volo. E questi video li guardo uno o due giorni prima di andare in onda”.