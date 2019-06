Mara Venier si risposa: la proposta del marito Carraro

editato in: da

È il giorno dell’anniversario di nozze, ma Nicola Carraro è a Santo Domingo e Mara Venier ospite del programma Io e Te, dove riceve una romantica proposta di matrimonio da suo marito.

“Ciao amore mio, buon anniversario. Ti ricordi che giorno meraviglioso nel 2006? La tua mamma, bellissima ed elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici e una festa meravigliosa e poi tu…bella, sorridente, con quel vestito di Valentino. Era una bellezza vederti, ti amo. A proposito, se torni a Santo Domingo invece di stare da Diaco, vorrei risposarti. Te lo propongo ufficialmente”, queste le parole di un filmato di Carraro, mandato in onda durante l’intervista alla bella conduttrice di Domenica In. Una vera e propria proposta di matrimonio – la seconda, per l’esattezza – in diretta televisiva, a cui Mara Venier ha teneramente risposto: “ti risposerei anch’io domattina”.

Una conferma forte e chiara dell’amore che lega la conduttrice e il produttore cinematografico, nonostante alcune indiscrezioni abbiano messo in dubbio la relazione per via dell’assenza di Nicola proprio nel giorno dell’anniversario di nozze. Eppure, le malelingue sono state azzittite anche stavolta. Carraro è talmente innamorato della sua Mara da volerla sposare non una, ma ben due volte, facendole addirittura una proposta di fronte a tutta Italia.

Dal canto suo, la Signora della Domenica di Rai1 non si limita soltanto a rispondere in diretta televisiva, ma pubblica anche su Instagram la foto di un gigantesco mazzo di rose rosse, accompagnato da un bigliettino contenente una tenera dedica: “Mi piacerebbe tanto risposarti……..Nicola”. Ben chiara la risposta della Venier anche su Instagram, dove commenta “Anch’io amore mio”. Insomma, sembrerebbe abbastanza ufficiale: a breve la coppia potrebbe ritrovarsi sull’altare, per sancire questo grande amore.

Proprio durante l’intervista a Io e Te, il programma televisivo condotto dall’amico Pierluigi Daco, Mara si è dichiarata davvero felice di aver incontrato, seppure piuttosto tardi, l’amore della sua vita. A dimostrazione che non esiste mai una vera e propria età per innamorarsi: “Sono stata moto fortunata perché a 50 anni ho incontrato l’amore, l’essenza dell’amore, quello che io avevo sempre voluto ma, per colpa mia, mi innamoravo di uomini che la pensavano in maniera diversa.

A tutte le donne che non hanno più 20, 30 e neanche 40 anni voglio dire che la vita, improvvisamente, apre delle porte meravigliose. Io a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice”. E se non è vero Amore questo, allora quale altro può esserlo?