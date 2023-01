“Anche tu mi hai lasciata”, il dolore di Mara Venier per la morte di Roberto Ruggiero

Fonte: ANSA Mara Venier, il suo dolore per la scomparsa dell'amico Roberto Ruggiero

Un post Instagram che esprime tutto il dolore per la morte di una persona cara: lo ha pubblicato Mara Venier per ricordare l’amico Roberto Ruggiero, avvocato penalista, morto improvvisamente a Roma, molto noto anche per aver difeso nomi famosi del mondo della politica e dello spettacolo.

La conduttrice ha pubblicato una foto che li ritrae assieme, accompagnata da parole che non nascondono la sofferenza per questa morte arrivata all’improvviso.

Mara Venier, il dolore della conduttrice per la morte di Roberto Ruggiero

Una foto di un momento felice. Seduti vicini e con il sorriso rivolto alla telecamera. Così Mara Venier ha voluto ricordare l’amico Roberto Ruggiero, mancato improvvisamente. Lo ha fatto anche attraverso le parole, che non nascondo il dolore della conduttrice per la morte di Roberto Ruggiero.

Infatti ha scritto: “Roberto mio… te ne sei andato così all’improvviso… anche tu mi hai lasciata”. Una frase che racconta di un legame di affetto sincero, sottolineato dall’hashtag amici da sempre e dalle emoji con i cuori spezzati e le lacrime.

Mara non ha voluto nascondere quello che prova e molti – tra follower e personaggi dello spettacolo – le hanno voluto far sentire la propria vicinanza con commenti al post Instagram. Tra i tanti anche quello di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha scritto: “Mara mia, lo so da te. Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa”.

Oppure le parole di Jerry Calà, storico ex della conduttrice, che ha scritto un messaggio pieno di dispiacere: “Mi dispiace tantissimo davvero”. E ancora i tanti follower che le hanno lasciato parole di sostegno per affrontare questo momento doloroso.

Nelle storie, poi, la conduttrice ha condiviso un altro scatto, accompagnandolo con una serie di cuori spezzati. Questa volta la foto è stata presa dal profilo di Ruggiero in cui lui scriveva “Mara è sempre Mara”.

Roberto Ruggiero, chi era l’avvocato

Avvocato penalista, noto anche per aver difeso personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della politica, Roberto Ruggiero è morto improvvisamente.

Nel corso della sua lunga carriera ha difeso persone famose del mondo dello spettacolo e della politica. Come riporta Tgcom24, ad esempio, è stato il legale di Bettino Craxi, oltre a ricoprire il ruolo di avvocato della Fondazione Craxi. Mentre nel periodo storico di Mani pulite di Ferdinando Mach di Palmstein. Tra i vip che ha difeso, invece, si possono ricordare Franco Califano e Maurizio Costanzo. A quanto pare ha frequentato anche i salotti televisivi, prendendo parte a trasmissioni come il Maurizio Costanzo Show e La vita in diretta.

Se si scorre la bacheca Instagram di Roberto Ruggiero, ferma a qualche anno fa, lo si può vedere in diversi scatti con personaggi del mondo dello spettacolo.

Molto conosciuto, aveva anche ricevuto dal Consiglio forense una targa onorifica.

Grande amico di Mara Venier a quando pare sarebbe morto improvvisamente, infatti Tgcom24 ha scritto che è stato colto da un malore mentre usciva da un ristorante a Roma. E la conduttrice ha voluto condividere con i suoi tanti follower il dolore di una perdita che l’ha colpita nel profondo, ma anche il grande affetto che provava per Roberto Ruggiero.