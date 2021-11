Mara Venier, il dolcissimo ricordo su Instagram accanto al nipote Giulio

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Mara Venier si è concessa un tuffo nel passato, aprendo l’album di famiglia e rivivendo uno dei momenti più felici della sua vita. Su Instagram, ha condiviso una bellissima foto che la ritrae accanto al nipote Giulio, con il quale ha un rapporto splendido. Ed è subito un viaggio indietro nel tempo, ad un giorno che la conduttrice non dimenticherà mai.

Mara Venier, il ricordo su Instagram

È al suo profilo social che zia Mara ha voluto affidare uno dei ricordi più dolci del suo passato. Pubblicando il tenero scatto che la vede con il nipote Giulio Longari (figlio di Elisabetta Ferracini), ha riportato a galla un’istantanea del suo grande giorno, quando ha sposato Nicola Carraro. I due stanno insieme da tanti anni, e nel 2006 hanno deciso di convolare a nozze con una bellissima cerimonia, alla quale hanno partecipato tanti parenti e amici. “Era il giorno del mio matrimonio, 28/6/2006… Amo molto questa foto con Giulio piccolino” – ha scritto la Venier a didascalia della foto.

La conduttrice, con un semplice tubino bianco al ginocchio e una giacca impreziosita da ricami in pizzo, siede sull’erba a piedi nudi stringendo a sé il nipotino, entrambi accomunati da un sorriso meraviglioso (e un po’ infantile). Impossibile non emozionarsi davanti a tanta gioia: in effetti, Mara ha ricevuto una valanga di commenti al suo post, tra congratulazioni e complimenti per la felicità che emana da questo semplicissimo ritratto.

Mara Venier, come sta dopo l’incidente

La Venier ha ricevuto tanto affetto in questi giorni, soprattutto dopo il piccolo incidente di cui è rimasta vittima. Durante la scorsa puntata di Domenica In, la conduttrice è scivolata dietro le quinte ed è caduta faccia a terra, rompendo gli occhiali e facendosi piuttosto male. Oltre ad una slogatura alla caviglia, zia Mara ha picchiato la fronte e le si è formato un bel bernoccolo. Ma ciò non è bastato a fermarla: se in un primo momento sembrava non riuscire ad andare avanti, tanto da aver chiesto a Pierpaolo Pretelli di prendere in mano le redini dello show, si è subito ripresa e ha portato a termine la puntata.

Grande è stata la preoccupazione di tutti i suoi telespettatori, ma anche del marito Nicola che al momento dell’accaduto era fuori dall’Italia. Mara Venier si è infatti premurata di avvisarlo in diretta delle sue condizioni di salute, spiegando che in fondo non era accaduto nulla di grave. “Io non mollo, mi devono abbattere” – aveva rivelato ai microfoni di Domenica In, annunciando il nuovo ospite della puntata, come se nulla fosse successo. La mattina seguente, la presentatrice ha mostrato su Instagram il segno della sua caduta, un bernoccolo ben evidente sulla fronte.

“Grazie a tutti per i messaggi. Poteva andare peggio… sto bene” – ha spiegato ai suoi fan. E ha ricevuto in risposta tantissimi commenti in cui amici e semplici follower le hanno mostrato tutto il loro amore, riscaldandole il cuore. Ora zia Mara non deve far altro che riposarsi un po’, per essere pronta ad una nuova puntata di Domenica In. The show must go on, e lei è una vera forza della natura.