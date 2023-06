“Mangiar bene e sentirsi in forma”: il salto della staccionata ieri e oggi

Fonte: Ufficio stampa - Cuore Linus si cimenta nel salto della staccionata

“Mangiar bene e sentirsi in forma” è il motto che accompagna gli italiani dal 1959 nella ricerca di uno stile di vita sano, anche a tavola. A crearlo è stato Cuore che lo ha associato al mitico salto della staccionata che oggi vede protagonista Linus, diventando così l’erede di altri celebri personaggi come Dino Zoff e Nino Castelnuovo.

Nino Castelnuovo, lo spot icona dell’Olio Cuore

La voglia di stare bene, dunque, passa anche dalla tavola, con sempre più consumatori disposti a spendere in prodotti alimentari funzionali, abbinati ad attività fisica e cura della persona. Cuore – iconico brand della divisione Food di Gruppo Montenegro – è da oltre 60 anni in Italia uno dei marchi più rappresentativi di questo settore e oggi punta a rafforzare la sua presenza nel mercato del bakery salato, lanciando un’innovativa linea di prodotti a base di Olio Cuore e di farine di legumi: le nuove Sfoglie Cuore. E Linus è il nuovo testimonial del brand che fa rivivere l’iconico spot dell’Olio Cuore.

Infatti, tocca lui adesso saltare la staccionata come simbolo del binomio di “corretta alimentazione e attività fisica”, vero segreto di benessere. Ma come detto, Linus, direttore artistico e conduttore radiofonico di Radio DEEJAY, deve confrontarsi con un’eredità entrata ormai nella leggenda e nella cultura popolare del nostro Paese. Soprattutto grazie a Nino Castelnuovo.

Era il 1982 quando Castelnuovo in camicia e pantaloni chiari salta la staccionata di legno con un gesto atletico davvero invidiabile. Da allora l’attore è diventato per tutti l’emblema dell’Olio Cuore, rendendolo effettivamente un’icona pop indimenticabile. Anche se dopo di lui ci furono altri importanti testimonial del brand, come Dino Zoff, Mariangela Melato e qualcuno ricorda anche Ilary Blasi.

Cuore, torna il mitico salto della staccionata con Linus

Ma adesso gli occhi sono tutti puntati su Linus che deve fare breccia nel cuore degli italiani lanciando le nuove Sfoglie Cuore nella campagna di comunicazione, firmata dall’agenzia Nadler Larimer e Martinelli . Tre le gustose versioni: Sfoglie con farina di ceci, di orzo, di avena e semi di chia; Sfoglie con farina di fagioli, di grano saraceno e inulina; Sfoglie con farina di lenticchie rosse e di mais e semi di amaranto.

Tre prodotti dedicati al benessere da portare in tavola, ricchi di fibre, fonte di proteine (+45% rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia), poveri di grassi (-30% di grassi saturi rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia) e naturalmente realizzati con Olio Cuore (l’olio di mais ricco di polinsaturi omega 6, tra cui l’acido linoleico che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo).

“Negli ultimi anni il trend healthy sta fortemente influenzando i consumi – ha aggiunto Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director Food di Gruppo Montenegro – e il brand Cuore continua a registrare ottime performance, grazie soprattutto all’Olio Cuore, che mantiene la sua leadership nel segmento mais con vendite a valore pari a oltre 23milioni di euro annui (29,4% del comparto olio di mais), ma anche alla Maionese Vegetale Cuore, che sta raggiungendo la leadership di segmento con una quota a valore del 30,5% sul segmento vegetale, e al Sale Iposodico Iodato Cuore, arrivato a coprire il 12% del mercato dei sali iposodici. Funzionalità e benessere si confermano importanti driver di scelta anche nel mercato del bakery salato: non a caso le nuove Sfoglie Cuore, oltre alle proprietà date dall’Olio Cuore, hanno anche un posizionamento legato alla componente proteica, che rappresenta il claim del momento, senza però rinunciare al gusto” (dati NielsenIQ – Tot Italia A.T. 21 Maggio 2023).