Madonna ha un nuovo amore? Chi è il (presunto) nuovo fidanzato di 35 anni più giovane

Fonte: IPA Madonna, chi è il nuovo presunto fidanzato

Non è un periodo semplice per la pop star americana: Madonna in queste ultime settimane ha vissuto un grande lutto, oltre a essersi lasciata con il precedente flirt.

Ma a quanto pare avrebbe un nuovo amore a farle battere il cuore. Il presunto fidanzato sarebbe un affascinante allenatore di boxe con 35 anni meno di lei. Ma non è la prima volta che Madonna frequenta persone più giovani. E non è neppure l’unica. Segno che l’amore non si può ridurre a una mera questione anagrafica, ma di cuore o di affinità tra due persone.

Madonna, chi è il nuovo presunto fidanzato

Fisico scolpito dallo sport, tatuaggi e fascino da vendere: il nuovo presunto fidanzato di Madonna a quanto pare ha 29 anni ed è un pugile.

A rivelarlo il DailyMail che ha dato la notizia in esclusiva della loro relazione. Il sito di news online, infatti, ha rivelato che secondo gli addetti ai lavori i due si starebbero frequentando.

Lui è Josh Popper, lavora in una palestra di New York e avrebbe fatto da allenatore a uno dei figli della pop star mondiale. Ad attirare l’attenzione su loro due è stato – in particolare – uno scatto che li vede in palestra e ritrae Madonna mentre gli tiene il braccio muscoloso e gli appoggia le labbra su una spalla. In un’altra foto del carosello, pubblicato da Josh su Instagram, i due sono insieme a un gruppo di persone, poi ve n’è un’altra in cui lo si vede da solo. Anche lei aveva condiviso delle immagini nelle storie: una che la vedeva abbracciata a un sacco da boxe e una con lui.

Secondo quanto è stato rivelato da alcune fonti al DailyMail, le immagini non erano solamente una dimostrazione di affetto condivisa con i follower di lui sul proprio account Instagram, ma tra Josh e Madonna ci sarebbe una frequentazione romantica.

Nessuno dei due ne ha parlato pubblicamente e il DailyMail ha anche contattato il diretto interessato che però non ha rilasciato dichiarazioni in merito: nessuna conferma, ma neppure una smentita.

Di lui si sa che, prima di aprire la palestra, vendeva assicurazioni. Inoltre è recentemente apparso in Summer House. La differenza di età con Madonna è di 35 anni. Del resto l’amore non ha età come ha dimostrato di recente anche Cher.

Madonna, il periodo più duro: cosa è accaduto alla cantante

Per Madonna non è un periodo semplice: la cantante infatti ha di recente rotto con il modello di 23 anni Andrew Darnell. A Page Six una fonte aveva spiegato che quella con lui: “È stata solo una cosa molto casuale, quindi non ha il cuore spezzato. È solo che è arrivato in un brutto momento. Sta avendo un po’ di crisi di fiducia e questo non aiuta. Si è divertita molto con Andrew, ma non è mai stato amore o qualcosa del genere”.

A questo si aggiunge la morte del fratello Anthony Ciccone, scomparso a 66 anni. Con lui Madonna ha avuto un rapporto burrascoso in passato ma, stando a quanto rivelato dal DailyMail, lei e i suoi fratelli gli hanno fatto visita nel corso dei mesi in cui è stato ricoverato in una struttura di riabilitazione. A dare la notizia del decesso è stato Joe Henry, marito della sorella Melanie Ciccone: “Lo conoscevo da quando avevamo quindici anni – ha detto -. Aveva un carattere complesso, Dio sa quanti problemi abbiamo avuto, come veri fratelli. Ma i problemi svaniscono e la famiglia rimane, e ti porge sempre una mano. Ora ti immagino lassù, con tua madre e la mia”.

Ora la notizia che Madonna portrebbe avere un nuovo amore, parentesi positiva prima dell’inizio del tour mondiale.