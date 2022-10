Luigi Berlusconi papà bis: fiocco azzuro per il figlio di Silvio

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Luigi Berlusconi è diventato papà per la seconda volta: il figlio di Silvio Berlusconi e la moglie, Federica Fumagalli, hanno dato il benvenuto nelle scorse ore al loro secondogenito. Per ora sappiamo solo che si tratta di un maschietto, ma non è stato ancora reso noto il suo nome. Proprio nei giorni scorsi, un noto settimanale aveva mostrato le foto della ragazza con il pancione, a pochi giorni dal parto. Fino a quel momento la gravidanza era rimasta privata, nonostante l’annuncio dello scorso maggio. Grande gioia per il Cavaliere, che ha annunciato in aula l’arrivo del suo diciassettesimo nipotino.

Luigi Berlusconi: è nato il secondo figlio

Di Luigi Berlusconi, quinto figlio di Silvio, si parla poco nelle pagine di cronaca rosa. Per questo, la seconda gravidanza di sua moglie, Federica Fumagalli, che lavora nel mondo della comunicazione e della moda, è rimasta al sicuro da occhi indiscreti fino ai giorni scorsi, quando il settimanale Chi ha mostrato le sue foto in dolce attesa. L’annuncio era stato fatto in occasione del battesimo del primo figlio della coppia, lo scorso mese di maggio.

Oggi la coppia ha dato il benvenuto al loro secondo bambino, un maschietto (di cui non conosciamo ancora il nome), che arriva ad allargare la famiglia a poco più di un anno da Emanuele Silvio. Infatti, il primo figlio di Luigi Berlusconi, è nato solo il 28 luglio 2021.

Una coincidenza non da poco, invece, per il piccolo di casa, nato il 26 ottobre come la zia, la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi. Classe 1988, Luigi, figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, è Consigliere d’amministrazione della Fininvest Spa dal 2012, e ha conosciuto Federica undici anni fa, tra i banchi dell’Università Bocconi. Giurisprudenza per lei, Economia per lui, i due da allora non si sono più lasciati, convolando a nozze il 7 ottobre 2020.

La cerimonia, blindatissima e curata in ogni dettaglio, è stata rimandata per alcuni mesi, a causa dell’emergenza Covid, e si è svolta, con un numero molto ristretto di invitati, nelle Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

Silvio Berlusconi ancora nonno: sono 17 i suoi nipoti

L’arrivo del secondogenito di Luigi, allarga il clan Berlusconi, che è ormai numerosissimo. Infatti è composto da 5 figli (Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e lo stesso Luigi), ben 17 nipoti e una pronipote. Silvio Berlusconi è ancora nonno, e la sua gioia è incontenibile.

Infatti, a dare l’annuncio del lieto evento è stato proprio il Cavaliere, durante la seduta in Aula per la fiducia al Governo Meloni: “Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza – ha esordito il leader di Forza Italia – perché ho tante cose da dire e mi sono scritto diligentemente tutto quanto. Sono felice di essere qui, anche perché, tre ore fa, ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Evviva” ha esclamato commosso.

Un momento privato condiviso durante il voto di fiducia del Senato, che certamente porterà alcune polemiche dietro di sé. Per ora, invece, dai genitori bis, non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale, e c’è grande attesa per scoprire il nome del bimbo.