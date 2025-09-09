Lucrezia Lante Della Rovere punge Parietti: “S’innamora ogni 5 minuti”. Lei: “Mi aspetto delle scuse”

IPA Lucrezia Lante Della Rovere e Alba Parietti

Il ritorno de La Volta Buona, il talk show di Rai1 condotto da Caterina Balivo e ripartito lunedì 8 settembre, non poteva che inaugurarsi con una delle attrici più schiette del nostro spettacolo: Lucrezia Lante Della Rovere. Invitata in studio, l’interprete romana ha ripercorso le tappe più significative della propria vita sentimentale, con confessioni intime a battute pungenti. Il risultato? Una puntata che ha lasciato strascichi, in particolare per una frecciata rivolta ad Alba Parietti, che non ha tardato a replicare con decisione.

Le parole di Lucrezia Lante Della Rovere

Seduta accanto a Caterina Balivo, Lucrezia Lante Della Rovere ha raccontato senza esitazioni i rapporti che l’hanno segnata. Dal legame con Giovanni Malagò, ex Presidente del Coni e padre delle sue figlie gemelle Ludovica e Vittoria, alla relazione con Luca Barbareschi, vissuta con la forza di una passione giovanile.

Con Malagò, ha sottolineato, non si trattò di una fuga improvvisa come spesso si è detto: “Non sono scappata, ho avvertito. Mi sono spiegata, avrò anche lanciato qualche oggetto. Ma non c’era più possibilità di andare avanti”. Quanto a Barbareschi, ha ricordato l’intensità di un amore travolgente nato quando aveva appena venticinque anni, tanto importante da spingerlo a scelte drastiche nella propria vita privata. Oggi, guardandosi indietro, l’attrice ammette: “Non lo rifarei. Non sarei più così spietata nei confronti di un’altra donna. Ho sofferto molto, ma gli amori finiscono”.

Nel parlare della sua vita sentimentale attuale, Lante Della Rovere ha spiegato di non aver “chiuso con gli uomini”, ma di essere una donna che sa riconoscere le proprie esigenze emotive. “A questa età – ha detto – voglio qualcuno che mi faccia vedere il mondo alla rovescia. Sono una donna esigente”.

È proprio in questo contesto che ha lanciato la stoccata a Alba Parietti, commentando: “Mica sono lei, che si innamora ogni 5 minuti. Anche se si è appena lasciata, troverà subito un altro. Alla maggior parte delle donne non succede così”. Una frase pronunciata con leggerezza, ma che non è passata inosservata.

La replica

La showgirl torinese ha scelto di rispondere pubblicamente, con parole che tradiscono amarezza. In un lungo intervento ha chiarito di non riconoscersi affatto nella descrizione fatta dall’attrice: “Se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha dipinta. Ho avuto pochi amori, profondi e significativi. Sono capace di stare anche cinque o sei anni da sola, senza cercare rapporti di passaggio. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita”.

Parietti non ha nascosto il dispiacere per una battuta che, a suo avviso, scivola facilmente nella superficialità e rischia di banalizzare la serietà dei sentimenti. “Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori, emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti”.