IPA Cos'è successo a La Volta Buona? Ecco le pagelle del 1° ottobre 2025

Si parla ancora di salute, giusta alimentazione e diete nello studio de La Volta Buona. Uno spunto che, come al solito, dà il via a discussioni di varia natura, tra consigli medici e racconti personali. È il caso di Carolina Rey, ad esempio, che alla Balivo e al suo pubblico ha svelato i problemi di salute patiti da giovanissima.

Il messaggio importante di Carolina Rey. Voto: 10

Si inizia a parlare del tema col sorriso, con Caterina Balivo che sottolinea come Carolina Rey non mangi pizza da ormai 15 anni. Alla base però c’è un problema di salute. A 15 anni si è ritrovata a prendere molto peso in poco tempo. Ben 30 kg a causa di un problema tiroideo e di resistenza insulinica, persi poi in 10 anni. Aveva difficoltà enormi nello smaltimento di carboidrati e zuccheri.

“Per anni ho combattuto e sofferto. Per questo voglio lanciare un messaggio. Non si devono fare commenti sul fisico quando ci si incontra. È una cosa banale ma è importante ribadirlo. A me è successo tante volte. Mi è accaduto anche in Rai. Magari avevo perso dei kg e mi dicevano ‘ah, finalmente hai tolto i carboidrati’. Ognuno di noi combatte la propria battaglia personale e non sappiamo cosa c’è dietro”.

Il segreto di Alba Parietti. Voto: 7

Parlando di salute, ecco entrare in studio Alba Parietti. Invitata per parlare dei suoi segreti di bellezza, considerando il rapporto età e forma fisica. Cosa l’aiuta tantissimo? L’essere astemia. Non ha mai toccato alcool, dice, anche se “tutti credono sia una vecchia ubriacona” (ride, ndr).

La risposta a Lucrezia Lante della Rovere. Voto: 8

Nel corso della prima puntata di questa nuova edizione de La Volta Buona, Lucrezia Lante della Rovere si è lasciata andare a una battuta. Parlando della sua vita privata, ha di colpo tirato in ballo Alba Parietti: “Io non mi innamoro ogni 5 minuti come Alba Parietti. Beata lei!”.

Una situazione un po’ degenerata, dal momento che l’attrice ha poi chiesto scusa via social. Tramite una storia, nella quale ha taggato la showgirl e conduttrice, ha spiegato come non fosse sua intenzione offenderla.

Caterina Balivo ha tentato di spegnere questo mini incendio, parlando di battuta. Per la Parietti, invece, c’era tutta l’intenzione di punzecchiare e fare male: “Non avete mandato in onda il resto ma solo la parte iniziale, dove sembrava una battuta. Io la trovo bellissima, intelligente, simpatica, ironica e grande professionista. Non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata. Sinceramente, però, i sentimenti sono importanti e non sono mai saltata di palo in frasca. I miei rapporti non li ho mai vissuti con leggerezza. Ho sofferto moltissimo e scelto le persone con cui stare con grandissima cura. Sono infatti stata single per 7 anni prima del mio ultimo fidanzato. Ha detto il falso”.

Un riferimento di sfuggita a Fabio Adami, che è dunque ufficialmente parte del suo passato. La padrona di casa ha anche provato a indagare con un “è ufficiale?”, al quale la Parietti ha risposto seccamente: “Non c’è dubbio”.

Il giudizio su Ballando con le stelle. Voto: 8

Non proprio parole al miele per Ballando con le stelle e, in particolare, con i giudici del programma di Milly Carlucci. È un grande show che lei apprezza molto ma, al tempo stesso, vorrebbe maggior comprensione e minor ricerca della clip da lanciare online.

Alcune “faccette” danno fastidio e le ha notate anche durante l’esibizione di Barbara D’Urso, nonostante età, sforzo fisico e orario: “Alcuni termini trasformano il programma in un gioco al massacro. È qualcosa che non mi piace”.

Raffaello Tonon, le offese sui social. Voto: 0

Il voto è ovviamente riferito ai commenti che si è ritrovato a leggere Raffaello Tonon. Sappiamo che la sua vita è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Meno presente nei vari salotti, salvo proprio quello della Balivo, che ne ha segnato un po’ il ritorno.

Ha avuto modo di raccontare la sua storia nel corso dei mesi precedenti e questo lo ha portato nel mirino di utenti decisamente poco educati. Alcuni hanno deciso di sottolineare una differenza di peso rispetto al passato, ribadendo con forza una domanda a dir poco fastidiosa: “Cosa sarà successo?”.

Anche lui, come Carolina Rey, ci ha tenuto a mandare un messaggio importante. Occorre valutare con grande attenzione cosa diciamo agli altri. Notare un cambiamento nel peso di una persona non ci autorizza a “straparlare”. Non sappiamo cosa stanno vivendo gli altri e che impatto possono avere certe frasi.

Tonon: liposuzione e non pentirsi. Voto: 8

Rivedendo un suo vecchio monologo, del quale non aveva memoria, Raffaello Tonon rivendica con forza la scelta d’aver fatto ricorso alla liposuzione. Al tempo, dice, aveva ancora voglia di piacersi e piacere.

Oggi ne ha 46, alla luce anche di tutto ciò che gli è accaduto, sta bene così: “Voglio mangiare, bere e non mi interessa investire quattrini per una liposuzione o altro. Mi preoccupa però soltanto una cosa. Essendo io solo ed essendo destinato a invecchiare, ignorando l’aspetto della salute, avrò di certo più problemi. Sono però un cinico e, con qualche soldo da parte, troverò chi mi farà un’iniezione o due non per amore ma perché pagato”.