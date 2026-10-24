acasadi Luciano Ligabue, l’appartamento in centro a Correggio con chitarre e ricordi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luciano Ligabue

Luciano Ligabue non è solo un artista straordinario, ma anche un uomo legatissimo alle sue origini. Nonostante l’enorme successo e la fama, il rocker non si è mai voluto allontanare dai suoi luoghi del cuore ed è rimasto a vivere nel posto in cui è nato e cresciuto. Una scelta importante, soprattutto perché la casa di Luciano Ligabue oggi è la testimonianza della sua storia artistica e umana, un luogo in cui il cantante custodisce ricordi e incontra gli amici.

Dove vive Luciano Ligabue

Classe 1960, Luciano Ligabue è nato a Correggio, comune della provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna. A Correggio il rocker ha vissuto la sua infanzia e ha scoperto una vita fatta di sogni e sacrifici. Ha iniziato proprio qui a fare musica, ma soprattutto ha fatto i lavori più disparati dal bracciante agricolo sino all’operaio metalmeccanico.

Mestieri ed esperienze che gli hanno consentito di creare capolavori come Certe notti o Radiofreccia che raccontano la vita di provincia. Correggio dunque è per Ligabue un luogo davvero unico al mondo e speciale. Proprio per questo ha scelto, nonostante il successo, di non trasferirsi in una grande città, come Milano o Roma, ma di rimanere nel piccolo comune.

Nel corso della sua vita dunque Luciano Ligabue è rimasto a vivere a Correggio, ma ha comunque cambiato diverse case. Dal 2003 al 2005 ha vissuto in un grande casolare posizionato nell’area di San Martino in Rio, poco fuori Correggio.

In seguito ha vissuto in una villa con piscina posizionata alla periferia del paese, per poi trasferirsi nel centro cittadino. Oggi vive in un appartamento situato in una palazzina in centro, un luogo che gli consente di godersi appieno Correggio, non a caso spesso è possibile incontrarlo mentre passeggia sotto i portici o beve qualcosa al bar.

Lo studio di registrazione con tappeti e chitarre

Luciano Ligabue ha sempre protetto la sua privacy, perciò non ha mai mostrato molto della sua casa di Correggio. Quello che sappiamo è che si trova in una palazzina centralissima, un appartamento in una struttura storica luminoso e con una bella vista. La sua è una casa semplice, arredata in modo essenziale e capace di custodire tutti i ricordi del rocker.

I soffitti sono alti, decorati con delle travi in legno e dei faretti che sembrano riprodurre quelli di un palcoscenico. Il cantante infatti ha scelto di arredare casa seguendo i suoi gusti e le sue passioni che sono, ovviamente, la musica e l’arte. Le pareti sono arricchite in alcuni punti da pietra naturale, mentre a terra spicca un tappeto persiano dove Ligabue si siede a suonare o a scrivere canzoni. Non manca, ovviamente, un gigantesco studio di registrazione, con tutta la strumentazione necessaria per registrare brani e dare sfogo alla creatività.

Un luogo magico in cui troviamo appesi alle pareti i ricordi della carriera e della vita di Ligabue, fra chitarre, dischi e scatti che testimoniano il suo percorso artistico.