Luciana Littizzetto dopo la morte di Costanzo: “Maria De Filippi provata e dimagrita”

Fonte: Ansa In lacrime alla camera ardente: Venier e Diaco omaggiano Maurizio Costanzo

Un grande dolore, quello per la scomparsa di Maurizio Costanzo, che Maria De Filippi sta affrontando circondata dall’amore della famiglia e degli amici. E, tra questi, c’è anche Luciana Littizzetto, reduce da una recente ospitata a C’è posta per te e da anni legata alla conduttrice pavese da un’amicizia molto profonda.

La comica le è stata vicina proprio nelle settimane che hanno preceduto la morte di suo marito, avvenuta il 24 febbraio 2023, e ha perciò voluto raccontare cosa di diverso avesse avvertito in lei, soprattutto dal punto di vista fisico. Stando a quanto riportato dal Corriere, poi, Maria De Filippi sarebbe profondamente scioccata per la perdita di Maurizio Costanzo, che non si aspettava, perché le sue condizioni non destavano alcuna preoccupazione.

Littizzetto, le parole per Maria De Filippi

“Sono molto dispiaciuta per Maria”, ha dichiarato Luciana Littizzetto nel corso di La Bomba, programma di Radio Deejay che conduce con Vic, spiegando di averla trovata molto provata e dimagrita nei giorni che hanno preceduto la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’intera famiglia aveva però mantenuto il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute, che non erano gravi.

Il celebre giornalista romano era infatti ricoverato presso la clinica Paideia di Roma, la stessa in cui è venuto a mancare Sinisa Mihajlovic, per un intervento di routine che era andato bene. Le sue condizioni sarebbero poi precipitate a seguito di un’infezione renale – secondo quanto riporta Dagospia – e una successiva broncopolmonite.

Maria De Filippi è stata al suo fianco fino alla sua morte, andando a trovarlo mattina e sera. Ed è proprio nella mattina del 24 febbraio che i due si sarebbero scambiati l’ultimo saluto.

Quarta moglie del giornalista, con il quale era sposata dal 1997, è arrivata alla camera ardente dopo la sua apertura – alla quale erano presenti i figli Saverio e Camilla con la loro mamma Flaminia Morandi – accompagnata dal figlio adottivo Gabriele, che lavorava da anni a stretto contatto con il papà per la realizzazione dei suoi programmi.

Mamme in affido, il legame tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi

L’amicizia tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi va ben oltre lo schermo. Tra loro c’è sempre stata una grande sintonia, che non è difficile cogliere quando le vediamo insieme in tv, ma le due sono legate anche da un’esperienza che hanno condiviso e per la quale la comica torinese sarà per sempre grata a Maria.

Sarebbe stata lei, infatti, a incoraggiarla nel percorso di affidamento dei suoi figli, come aveva rivelato a Verissimo: “Tutto è iniziato grazie a un incontro con Maria De Filippi. Io ero preoccupata di fare una scelta del genere, lei mi disse: ma cosa te ne frega farai la mamma come sai farla tu. Questa sua riflessione è girata nella mia testa e sono arrivati Jordan e Vanessa”.

Maria De Filippi era infatti già mamma di Gabriele, il figlio preso in affido quando lui aveva solo 10 anni e che successivamente hanno adottato. Negli anni, è diventato anche il loro braccio destro. Nella sua ultima intervista a Verissimo, Maurizio Costanzo aveva spiegato di averlo sempre vicino perché coinvolto nella scrittura e nella realizzazione del Maurizio Costanzo Show.