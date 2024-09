Luca Giurato, chi sono i fratelli Blasco, Claudia e Flavio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Luca Giurato, volto iconico della televisione italiana, ci ha lasciato l’11 settembre 2024, segnando la fine di un’era per il mondo dello spettacolo. Amato per la sua ironia e simpatia, il giornalista ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata, ma pochi sanno che faceva parte di una famiglia di grande talento. Luca Giurato non era solo il noto conduttore che il pubblico adorava, ma anche il fratello di tre personalità straordinarie: Blasco, Claudia e Flavio Giurato, ciascuno con una storia affascinante alle spalle.

Blasco Giurato: il maestro della fotografia

Blasco Giurato, fratello maggiore di Luca Giurato, è stato una delle figure più importanti nel panorama cinematografico italiano. Nato il 7 giugno 1941 a Roma, Blasco ha dedicato la sua vita al mondo del cinema, lavorando come direttore della fotografia e collaborando con grandi maestri del cinema italiano come Giuseppe Tornatore e Federico Fellini.

Il suo nome è indissolubilmente legato a capolavori cinematografici come Nuovo Cinema Paradiso (1988), per il quale ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento nel 1989 e una al prestigioso premio BAFTA nel 1991.

Blasco, figlio del diplomatico Giovanni Giurato e nipote del drammaturgo Giovacchino Forzano, ha saputo combinare arte e tecnica, rendendo unica ogni immagine che ha contribuito a creare sul grande schermo.

Blasco ha avuto due figli, Jacopo e Flaminia, e si è spento il 26 dicembre 2022 all’età di 81 anni. La sua carriera e il suo contributo al cinema rimangono indelebili, e il suo talento ha segnato una generazione di cineasti italiani.

Flavio Giurato: il cantautore sperimentale

Se Blasco ha dominato il mondo della fotografia cinematografica, Flavio Giurato ha lasciato il segno come cantautore. Nato e cresciuto in una famiglia di artisti, Flavio ha sempre mostrato una forte inclinazione verso la musica e l’arte, fin da giovane. Ha iniziato la sua carriera come autore, scrivendo canzoni per altri artisti, prima di intraprendere il suo cammino solista.

Il suo primo LP, Per futili motivi (1978), è stato un concept album audace che mescolava temi storici e personali. Ma è stato con il secondo album, Il tuffatore (1982), che Flavio ha davvero catturato l’attenzione del pubblico.

Il disco, considerato un capolavoro della musica italiana, ha visto un mix di canzoni acustiche e sperimentali, conquistando un posto nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia.

Flavio Giurato ha proseguito la sua carriera in maniera discreta, pubblicando album e continuando a esibirsi dal vivo. Sebbene non abbia mai raggiunto il successo commerciale di altri cantautori italiani, il suo lavoro ha sempre attirato un pubblico di nicchia e ha influenzato molti artisti emergenti. Il suo ultimo lavoro, Le promesse del mondo (2017), ha consolidato il suo ruolo di outsider nel panorama musicale, mantenendo viva la sua unicità artistica.

Fonte: IPA

Claudia Giurato: la geologa riservata

Meno nota al grande pubblico, ma non meno importante nella famiglia Giurato, è Claudia, sorella di Luca, Blasco e Flavio. Claudia ha scelto una carriera diversa rispetto ai suoi fratelli, dedicandosi alla geologia.

A differenza dei suoi fratelli che hanno avuto un impatto significativo nel mondo dell’intrattenimento, Claudia ha preferito tenere un profilo più basso, lontano dai riflettori. Tuttavia, la sua passione per le scienze naturali e il suo impegno nel campo della geologia l’hanno resa una professionista rispettata nel suo settore.

Sebbene ci siano poche informazioni pubbliche su Claudia Giurato, si sa che ha avuto un ruolo importante come sostegno per i suoi fratelli, contribuendo a mantenere i legami familiari solidi, nonostante i percorsi differenti che hanno seguito nella vita. La sua scelta di restare lontana dai media dimostra come, anche all’interno di una famiglia così esposta, esistano personalità che preferiscono la riservatezza e un’esistenza più tranquilla.

Luca Giurato e il legame con i fratelli

Luca Giurato ha sempre mantenuto un forte legame con i suoi fratelli, nonostante le loro carriere li abbiano portati su strade diverse. Il giornalista ha spesso parlato con affetto della sua famiglia, sottolineando quanto fosse orgoglioso dei successi ottenuti dai fratelli Blasco e Flavio nei rispettivi campi. Anche se non era solito condividere dettagli della sua vita privata, è noto che Luca fosse particolarmente legato a Blasco, con il quale condivideva la passione per l’arte e la cultura.

La perdita di Blasco nel 2022 è stata un duro colpo per Luca, che ha sempre mantenuto vivo il ricordo del fratello. Anche il rapporto con Flavio è stato speciale: nonostante le differenze di stile e di carriera, i due fratelli hanno condiviso l’amore per l’espressione creativa.