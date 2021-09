Luca Argentero e Can Yaman, la foto con Raoul Bova che sancisce la pace

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Torna il sereno fra Luca Argentero e Can Yaman, ammesso che ci sia mai davvero stata aria di tempesta tra i due. La coppia di attori, impegnata nel revival di Sandokan, è stata al centro del gossip per qualche settimana durante l’estate per via di alcune voci che li volevano ai ferri corti sul set.

In particolare, era stato il settimanale Nuovo a parlare di “crisi” tra Luca Argentero e Can Yaman, che nella serie dovrebbero invece interpretare due fraterni amici che si supportano a vicenda: il turco veste i panni infatti della Tigre della Malesia, mentre l’attore torinese quelli del fedele Yanez.

E invece tra loro non scorrerebbe buon sangue, al punto che incontrandosi in un locale a Gallipoli questa estate si sarebbero completamente ignorati. Nessuno dei due ha voluto commentare la notizia, ma ora arriva una foto che mette a tacere ogni speculazione. L’immagine, pubblicata da Argentero sul suo profilo Instagram ritrae i due attori insieme a un altro dei volti più amati dalle donne: Raoul Bova. Il trio si trova su un terrazzo, probabilmente dopo una cena insieme. Tutti e tre sorridenti e allegri, come d’altronde si evince anche dalla didascalia che sembra l’incipit di una barzelletta: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”, scrive Luca.

Per l’attore torinese è stata un’estate ricca di impegni e soddisfazioni, tra matrimonio, vacanze in famiglia e ritorno sul set di Doc – Nelle tue mani, mentre Can ha fatto parlare di sé più per le sue assenze al fianco di Diletta Leotta che per motivi lavorativi.

La bella conduttrice ha festeggiato qualche mese fa il compleanno con un grande party in Sicilia al quale però l’attore non ha partecipato. E dire che la stagione calda era iniziata sotto i migliori auspici, con la coppia in vacanza insieme in Turchia dove la presentatrice di Dazn aveva avuto modo di conoscere la madre del protagonista di Daydreamer e conoscere i suoi luoghi del cuore. Invece, di punto in bianco, niente più foto insieme né sui social né scatti rubati dai giornali.

I due non si vedono più, a quanto pare, e non è dato sapere perché. Anche alla Mostra Insternazionale del Cinema di Venezia Can si è presentato da solo, mandando in visibilio i fan accorsi in Laguna.