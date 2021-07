Love Island, chi sono i vincitori dello show di Giulia De Lellis

editato in: da

Chi è Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis

La prima edizione di Love Island, il programma condotto da Giulia De Lellis, si è appena conclusa e l’influencer ha incoronato i vincitori dello show. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf che si sono portati a casa un montepremi pari a 20 mila euro.

La finale, andata in onda il 4 luglio su Discovery+ ha visto trionfare la coppia formata dalla 23enne di Milano e dal 26enne originario dell’Ucraina. Rebeca De Filippo ha lavorato per diverso tempo come commessa in un negozio prima di perdere il lavoro. Inizialmente ha mostrato un forte interesse per Cesare, legandosi poi a Wolf. Yeven, che si è trasferito a Pistoia, in Italia, quando aveva solo 3 anni, è arrivato a Love Island in un secondo momento. Il ragazzo infatti ha rivestito il ruolo di bombshell con il compito di rompere gli equilibri.

Lunghi capelli biondi e spirito libero, Yeven ha attirato da subito l’attenzione di tutti. Amante dello sport, pratica yoga tantrico, lavora come guardia del corpo e skipper. I due ragazzi sono arrivati primi, conquistando il podio di Love Island e battendo le altre coppie. Al secondo posto Monica e Denis. La 24enne romana e il coetaneo di Padova non sono riusciti a vincere il premio in denaro. Terza posizione per Cristina Carpana, 23enne di Mantova, in coppia con Antonino Guzzardo, 28enne di Palermo.

La prima edizione dello show è stata un successo. Così tanto che alla presentazione dei palinsesti 2021-2022 di Discovery si è parlato già ufficialmente della seconda stagione di Love Island. “È il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma – ha spiegato Laura Carafoli -. Più del 50% dei sottoscritti ha visto tutte le puntate”. A timone della trasmissione potrebbe esserci di nuovo Giulia De Lellis. L’influencer ed ex gieffina si è calata alla perfezione nei panni della conduttrice, dando prova di essere una grande professionista.

“È un programma in cui credo moltissimo e non potrebbe essere altrimenti – aveva confessato poco prima della messa in onda dello show, affermando di ispirarsi a Maria De Filippi -. Non voglio paragonarmi a lei ma è la presentatrice cui mi ispiro, il mio punto di riferimento: vorrei essere come lei, sempre calma e controllata ma non distaccata anzi capace di creare con chi le sta intorno rapporti meravigliosi”.