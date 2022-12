Lottie Moss, brutto risveglio per la sorella di Kate: cos’è successo al suo viso

Fonte: Getty Images Lottie Moss, l'ultima follia della sorella di Kate

Lottie Moss, star dei social, modella e, soprattutto, sorella dell’iconica Kate Moss, ne ha combinata un’altra delle sue. Famosa per essere sempre al centro dell’attenzione e amante degli eccessi, questa volta ha sorpreso i suoi numerosi fan con una diretta video che lei stessa ha poi definito “imbarazzante”. Il risveglio, dopo una serata a base di alcolici, è stato un vero trauma per la 24enne. Ecco cosa le è successo.

Lottie Moss, serata di follia con finale a sorpresa

Lottie Moss ha trascorso una serata “da sballo” con alcuni amici, condividendo in diretta su TikTok e, successivamente, su Instagram alcuni minuti delle sue gesta. La sexy star del web ha bevuto qualche drink di troppo e, all’improvviso, ha deciso di farsi un tatuaggio, andando a “marchiare per sempre” il suo bellissimo viso.

Ormai fuori controllo, in preda ai fumi dell’alcol, Lottie Moss si è infatti fatta tatuare il viso: sullo zigomo sinistro, infatti, è apparsa la scritta “Lover”, “Amante”.

La ragazza ha immortalato la follia registrando tutto in diretta, e ha gridato che non le importava del giudizio delle persone, lasciando di stucco decine di migliaia di seguaci di Instagram e TikTok.

“Ma cosa stai facendo?”, hanno commentato alcuni fan, abituati ai colpi di testa di Lottie, eppure sconvolti dal suo nuovo gesto improvviso. “Ma sei sicura del tattoo? Così ti rovini!”, ha tuonato una fan, preoccupata.

Lottie Moss disperata sui social: “Guardate la mia faccia”

Evidentemente gli amici che si trovavano con lei non hanno minimamente pensato di fermarla e di farla ragionare, e nemmeno al fatto che Lottie, in quel momento, fosse confusa per i troppi drink bevuti e che non si fosse nemmeno accorta di quanto stesse facendo al suo viso perfetto.

Fatto sta che il giorno dopo, con ancora gli occhi gonfi e un forte mal di testa, Lottie si è guardata allo specchio e ha scoperto l’esistenza di quel tatuaggio “alieno”, piazzato proprio in primo piano sullo zigomo.

Ecco, dopo il video, una serie di foto che Lottie Moss ha pubblicato sul suo profilo Instagram per mostrare il tattoo:

Superato lo shock iniziale, non senza lacrime e urla, la modella e influencer britannica ha cercato di respirare profondamente per calmarsi, per poi coinvolgere i fan e commentare l’accaduto ancora una volta in diretta video.

“Ragazzi, non ho molto da dire sulla scorsa notte, a parte il fatto che si sarebbe potuto evitare. Vi do un consiglio: non bevete troppo!“, ha detto la 24enne, consapevole di aver combinato un guaio.

Rassicurata, sempre via social, da alcuni ammiratori, Lottie si è rassegnata e ha provato a sdrammatizzare: “Impareremo ad amarlo, il mondo imparerà ad amarlo e mia mamma imparerà ad amarlo”, ha aggiunto la sorella di Kate Moss, guardando ancora una volta, incredula, la scritta indelebile sul suo viso.

Come detto, Lottie non è nuova ai colpi di testa. La modella londinese ha avuto (come Kate Moss) seri problemi con la cocaina e ha dovuto affrontare la riabilitazione. Negli ultimi mesi è approdata su OnlyFans, piattaforma dove si esibisce con foto di nudo integrale. La ragazza ha anche confessato di voler girare un film porno.