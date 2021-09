Lory Del Santo dalla Bortone: mini dress a 63 anni

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Si rinnova l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 condotto da Serena Bortone: molti sono gli ospiti che si susseguono nel suo studio, portando la propria vita davanti alle telecamere. E, nel giorno del suo compleanno, Lory Del Santo ci ha regalato grandissime emozioni.

Il 28 settembre, l’attrice ha compiuto 63 anni: splendida come non mai, ha preso parte alla trasmissione per una lunghissima intervista in cui si è raccontata a tutto tondo. Per l’occasione, ha voluto festeggiare realizzando uno dei suoi sogni di bambina, quello di essere una modella. Sfilando per il pubblico di Serena Bortone, ha davvero conquistato tutti. La Del Santo ha infatti scelto un look elegante e al contempo seducente, un mini dress nero impreziosito da pizzi e ricami, abbinato ad un paio di tacchi vertiginosi.

Ma dietro questo suo outfit glam (e anche un po’ rock) si cela una persona dalla spiccata sensibilità, una donna che ha sofferto e si è rialzata anche davanti alle difficoltà più terribili. Ed è proprio ai microfoni di Oggi è un altro giorno che è tornata a raccontare un po’ di sé, della sua vita così ricca e costellata di momenti drammatici. “Tutta la vita ho cercato di capire l’essenza di questa esistenza. Al dolore, l’unico antidoto che abbiamo è la felicità. Ma quando nasciamo la felicità non è nel nostro dna. È lì da una parte che ci aspetta, ma non è facile da prendere” – ha rivelato Lory Del Santo, mostrando la sua filosofia.

“La vita è una partita a scacchi, abbiamo due tattiche: una è quella di non giocare, di aspettare quello che arriva, oppure si può decidere di muovere le pedine. Io ho voluto muovere le pedine. Non c’è garanzia in nessuno dei due casi, però il modo in cui agiamo dimostra chi siamo”. Parole, queste, che dicono molto dell’attrice. Una donna che, nella vita, ha vissuto dolori immensi, senza però mai lasciarsi andare. Dalla sua infanzia difficile, con una mamma estremamente severa e un papà che è morto quando lei aveva solamente 3 anni, alla perdita dei suoi figli: “Sono cose che uno non può neanche immaginare”.

Lory ha saputo affrontare lunghi periodi bui, trovando consolazione in un peculiare modo di guardare la vita: “Queste cose orrende che accadono possono uccidere qualsiasi energia vitale” – ha spiegato alla Bortone – “Bisogna riuscire a dare valore a ciò che ti è rimasto, invece di pesare quello che hai perso. È questo il segreto“. E lei ne ha fatto tesoro, concentrandosi sulla carriera e diventando un personaggio televisivo molto amato dal pubblico.

Certe ferite cicatrizzano, ma non scompaiono mai del tutto. Però si può tornare a sorridere, e la Del Santo ci è riuscita, accanto al suo fidanzato Marco Cucolo. “Con lui è diverso, c’è meno di quella passione brutale, ma dura perché c’è armonia e tranquillità. Di questo ho bisogno, magari sto caricando le batterie”.