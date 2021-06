editato in: da

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

Lorella Cuccarini torna in Rai dopo la lite con Alberto Matano e l’addio a La Vita in Diretta. La showgirl e conduttrice sarà ospite di Uno Weekend per ricordare e omaggiare Carla Fracci insieme a Beppe Menegatti. Si tratta dunque di un’ospitata, ma fondamentale perché segna una sorta di ritorno in Rai della Cuccarini dopo la scelta di lasciare lo show pomeridiano che conduceva con Alberto Matano.

L’appuntamento con Uno Weekend è per sabato su Rai Uno alle 8.30. Fra gli ospiti ci saranno Barbara De Rossi, Rosanna Lambertucci, Claudio Gioè e Lorella Cuccarini, quest’ultima avrà il compito di ricordare la grande Carla Fracci. Nel programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini interverranno anche Paolo Fox, Rita Dalla Chiesa, Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Circa un anno fa Lorella aveva lasciato La Vita in Diretta, attaccando Alberto Matano. La conduttrice aveva accusato il giornalista di aver avuto comportamenti scorretti, definendolo come un “maschilista con un ego smisurato” in una lunga lettera. Un addio fra le polemiche, con Matano pronto a smentire e Lorella che aveva ribadito anche in un’intervista a Verissimo le sue parole.

Poi la rinascita con la partecipazione ad Amici nel ruolo di coach, gli scontri con Alessandra Celentano e la voglia di sostenere gli alunni della scuola. Alla fine della stagione televisiva la Cuccarini ha ringraziato Maria De Filippi per averle offerto un posto nello show.

Nel programma d’altronde Lorella è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale, fra dibattiti, ma anche momenti di leggerezza, come le sfide con Rudy Zerbi, le esibizioni con Arisa e i balli con Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni il suo futuro in tv sarebbe proprio a Mediaset con un nuovo show in cui la conduttrice potrebbe esprimere tutte le sue potenzialità proprio come accaduto nel talent di Maria De Filippi.

Nel frattempo sarebbe stata confermata la conduzione in solitaria di Alberto Matano che, dopo l’addio della Cuccarini, ha iniziato a condurre da solo La Vita in Diretta e non più in coppia. La formula, a quanto pare, si è rivelata vincente, consentendo di mixare alla perfezione cronaca e informazione più leggera.