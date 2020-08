Levante sorride su Instagram con un uomo misterioso

editato in: da

È proprio vero che l’estate porta con sé tanta voglia di essere felici: anche la cantante Levante, che spesso si fa ritrarre in pose plastiche con espressioni serie, si è lasciata andare ad un dolce sorriso, che ha voluto condividere su Instagram, dove si intravede con lei il braccio di un uomo.

Il vento. Lo hai mai preso il vento? Un abbraccio nel mezzo di agosto.

Questa è l’intrigante descrizione che la cantautrice ha voluto accompagnare al suo scatto, nel quale si mostra senza trucco, con le lentiggini che le esaltano l’incarnato.

Ma un altro dettaglio, come anticipato sopra, ha attirato l’attenzione di molti: nella foto Levante stringe le dita a un uomo misterioso, mentre quest’ultimo appunto l’abbraccia. Un gesto di una tenerezza unica che ha sciolto i cuori di tutti i suoi ammiratori, che hanno commentato in numerosi lo scatto.

Il ragazzo non si è fatto inquadrare e non sono ancora spuntati fuori altri dettagli sul profilo social della cantante che possano aiutarci a scoprire con esattezza l’identità dell’uomo, eppure un nome ci sarebbe: potrebbe di Pietro Palumbo, un avvocato che è stato avvistato dal settimanale Chi proprio in compagnia di Claudia Lagona (questo il vero nome di Levante), mentre i due erano molto vicini al compleanno della sorella di lei, festeggiato a Novello lo scorso luglio.

Levante, in fondo, aveva già detto alla stampa che si era fidanzata: durante l’intervista radiofonica a Deejay Chiama Italia, la cantante sicula aveva accennato qualche dettaglio sul suo nuovo amore, senza mai svelarne le generalità.

Il mio fidanzato è siciliano, ha gli occhi azzurri e non fa parte del mondo della musica, anche se è un ex batterista.

Dalle foto pubblicate da Chi, questa descrizione fatta da Levante sembra calzare a pennello a Pietro, che ha gli occhi chiari e un fascino da vendere.

Non resta che augurare il meglio all’interprete di Tikibombom, che ha ritrovato finalmente l’amore: nonostante la sua giovane età (la cantante ha compiuto trentatré anni a maggio), Levante ha già un matrimonio alle spalle con Bob Cornelius Rifo, nome d’arte di Simone Cogo, dj e produttore di The Bloody famoso per avere costantemente il viso coperto da una maschera.

La loro love story è giunta al termine in tutta fretta e nessuno dei due ha mai voluto svelare i motivi della rottura, eppure questa non è stata l’unica delusione d’amore che Levante ha dovuto affrontare. Claudia, infatti, ha frequentato anche il collega Diodato per ben due anni, ma anche questa relazione si è conclusa a suon di canzoni dedicate l’uno all’altro.

I due ex, però, hanno comunque un rapporto civile e professionale, tanto che lo scorso giugno hanno organizzato insieme un flashmob a Milano a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, al quale hanno partecipato anche molti altri artisti.