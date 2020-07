Levante in costume e senza trucco: lo scatto su Instagram è stupendo

editato in: da

Levante è in vacanza e si gode il relax forzato di questa estate che le ha impedito di salire sul palco. Su Instagram però la cantante mantiene un rapporto intimo e sincero con i suoi fan, pubblicando uno scatto in costume, senza trucco, mostrando la sua autentica bellezza.

Fiera delle sue lentiggini, ovviamente la foto ha ricevuto tantissimi like e commenti. Ad accompagnarla, alcuni versi del suo ultimo brano, Sirene, uscito all’inizio di luglio.

“Non avevo alcuna intenzione di scrivere un brano per l’estate”, ha raccontato la cantautrice siciliana ai microfoni di Sky Tg24. “Mi è piovuto addosso. Ho cercato semplicemente di seguire la mia malinconia, quella che mi ha lasciato il lockdown”.

Lo scorso 8 giugno tra l’altro l’artista ha dovuto comunicare al suo pubblico che per questa estate non è previsto alcun tour, per questioni di sicurezza e di fattibilità. Il senso di malinconia è stato acuito anche da questo aspetto, visto che l’emozione di salire nuovamente su un palco è ancora lontana. Il 21 giugno però ha partecipato insieme a molti altri artisti – tra cui l’ex fidanzato Diodato – alla Festa della Musica a Milano a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Sirene, l’ultimo pezzo di Levante, è proprio una sorta di conversazione con il pubblico, quello che le manca di più in questo momento. Nel brano un suo fan, nella metafora del mare, del bagno di folla, le chiede di portarlo al mare, ma l’artista disattende le aspettative, dicendo che non c’è mare intorno a loro.

Con i suoi fan Levante ha sempre avuto un rapporto speciale, condividendo con loro momenti importanti, racconti della sua quotidianità e scatti emozionanti. Proprio qualche settimana fa, la cantautrice ha voluto rendere partecipi i suoi ammiratori di un grande traguardo: quello dell’acquisto della sua prima casa.

“Stavo per scrivervi di quanto sono felice d’aver raggiunto un obiettivo così importante, di aver conquistato un altro pezzetto di vita da sola, con il mio solo nome, con il mio solo lavoro, senza eredità, sconti e regali”, ha scritto, accompagnando due foto, una in cui è intenta a stappare una bottiglia di spumante, e un’altro, sempre senza trucco, in cui mostra tutta la sua felicità per il suo traguardo.

Levante ha concluso così il post: “Riportiamolo in alto quest’anno bisesto! Riprendiamoci la vita. Cincin!”. Chissà che in questa pausa forzata la cantautrice non riesca a regalare altri grandi successi ai suoi affezionati fan.