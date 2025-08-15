Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Di cattivi, folli e criminali, Leonardo Di Caprio ne ha interpretati parecchi e, forse, gli è rimasto il piglio. Si dice che il grande divo hollywoodiano sia stato scambiato per un “individuo sospetto” e quasi arrestato dalla polizia. L’inconveniente ha avuto luogo nella modaiola isola di Ibiza, dove Di Caprio si trovava assieme alla compagna Vittoria Ceretti. La sua risposta all’interrogatorio è stata esemplare.

Anche Leonardo Di Caprio deve far la fila

La storia del quasi arresto, probabilmente, è un’esagerazione nata sui social, dove il video dell’inconveniente ha iniziato a girare per diventare ben presto virale. Quel che è vero senza alcun dubbio (e il sopracitato video ne è la prova) è che esiste qualcuno al mondo in grado di non riconoscere Leonardo Di Caprio al primo sguardo, e neppure a una seconda occhiata più attenta. Nella lunga e popolosa fila che portava all’ingresso della villa in cui il cantante iberico Arón Piper stava tenendo un party, nessuno si è reso conto di trovarsi spalla a spalla con uno degli uomini più famosi al mondo.

Tra gli invitati vi erano anche Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti che, come loro solito, sono arrivati con un look casual e senza alcun vezzo tra guardie del corpo e limousine. Forse è stata tutta questa semplicità a portare in errore i convitati, che non si sono accorti della presenza dell’attore e della modella. I due, senza protestare, hanno pazientemente atteso in coda come tutti gli altri (d’altronde, è più giusto così). Nessuna lamentela, neppure il minimo accenno di malcontento sul volto del divo che è abituato a ben altre accoglienze ovunque si trovi.

Gli agenti della Guardia Civil spagnola non sono forse grandi appassionati di cinema, perché neppure loro sono stati in grado di riconoscere chi avevano di fronte. Per prendere parte alla festa in villa, era necessario sottoporsi a rigorosi controlli di sicurezza: mostrare i documenti e aprire la borsa per una perquisizione di routine. La stessa trafila cui si è di buon grado prestato anche Di Caprio che ha tirato fuori la carta d’identità senza batter ciglio. E soltanto allora, leggendo nero su bianco lo stesso nome inciso sulla statuetta degli Oscar, i poliziotti si sono resi conto della svista.

In vacanza con Jeff Bezos e Lauren Sanchez

A far festa Leonardo Di Caprio ci porta l’ormai stabile fidanzata Vittoria Ceretti, ma le vacanze il divo le fa con coppia doppia. La top model e l’attore si trovano a Ibiza assieme ai freschi sposini Jeff Bezos e Lauren Sanchez. I quattro passano le giornate a girare per le splendide calette delle Baleari a bordo del lussuosissimo yatch di Mr. Amazon, dal valore di mezzo miliardo di dollari, lo stesso su cui fu fatta la proposta di matrimonio alla fortunata Lauren.

Non è la prima volta che Di Caprio e Ceretti trascorrono le vacanze assieme alla coppia più ricca del mondo. Anche l’estate scorsa avevano approfittato della generosità degli amici per trascorrere una comoda settimana in Sardegna, tra ristoranti stellati e gita in elicottero.