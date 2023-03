Lele Pons, nozze spettacolari e abito da sposa con diamanti

Fonte: Getty Images Lele Pons, il giorno delle nozze

Un abito da sogno, di quelli che ci si immagina di indossare sin da bambine per il grande giorno: Lele Pons si è sposata e le sue nozze sono state davvero spettacolari. A partire dal vestito da sposa che ha sfoggiato per l’occasione: da principessa e impreziosito da diamanti scintillanti che ne hanno arricchito il corpetto, le maniche e parte dell’ampia gonna.

Sorridente e bellissima, la cantante, youtuber e attrice ha detto sì al rapper Guaynaa. Per l’occasione, come ormai richiede la moda del momento, ha sfoggiato non uno ma tre abiti diversi.

Lele Pons, l’abito per il sì: stile principessa e diamanti

Non tutte, ma indubbiamente molte, sognano sin da bambine il giorno del proprio matrimonio. In genere la mente si concentra su come sarà l’abito: la gonna ampia, oppure a sirena, il velo, lo scollo. Insomma i dettagli che fanno la differenza. E sono proprio quelli che hanno reso il vestito indossato Lele Pons per il suo matrimonio un abito da sposa principesco e ricoperto di scintillanti diamanti.

Cantante e attrice venezuelana naturalizzata americana, classe 1996, è anche una nota e seguitissima youtuber. In una cornice quasi fiabesca ha detto sì al rapper Guaynaa, con il quale si è fidanzata nel 2020.

Per l’occasione ha indossato, come richiede la moda, non uno ma tre abiti da sposa. Quello delle nozze era firmato Zuhair Murad ed era letteralmente spettacolare. La scollatura a cuore lasciava scoperto il petto, le braccia erano coperte da impalpabili maniche impreziosite da una fantasia di diamanti che veniva anche riproposta sul bustino e sull’ampia gonna. A completare il tutto strascico lunghissimo e velo. I capelli erano acconciati e tenuti da un cerchietto scintillante, mentre due ciocche le andavano a incorniciare il volto. Lele Pons era semplicemente magnifica e sembrava una principessa uscita da un sogno.

Fonte: Getty Images

Gli altri due look sfoggiati per il grande giorno sono stati un abito di Julie Vin, a sirena impreziosito da trasparenze, e un mini dress scollatissimo, accompagnato da scarpe dello stesso colore.

Ovviamente i tre look, così come quelli delle damigelle (tutte azzurro, ma con modelli diversi firmati Phina Tornai: tra loro anche Paris Hilton), dello sposo e i dettagli delle nozze sono stati condivisi sui social dai festeggiati e dagli ospiti.

Lele Pons, il matrimonio da favola

Per celebrare queste nozze da favola è stata scelta una location pazzesca. Infatti Lele Pons e il marito Guaynaa si sono giurati amore per sempre nella suggestiva cornice del Fairchild Tropical Botanic Garden di Miami, in Florida: ovvero più di 30 ettari in cui ci si immerge in una vegetazione lussureggiante composta da piante tropicali esotiche, palme, alberi in fiore e viti.

A fare da sfondo al momento del sì c’era un bellissimo arco di fiori, così come vi erano piante lungo tutto il percorso, La festa si è poi spostata in un salone. Dalle storie Instagram si può notare una torta a più piani bianca e fiori che scendono dal soffitto.

Lele Pons, oltre alla musica, ha anche lavorato come attrice: ad esempio nella serie tv Scream (in un episodio) e nel film Lo spazio che ci unisce, diretto da Peter Chelsom.