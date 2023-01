Fonte: ANSA Foto | Getty Images | IPA Gli abiti da sposa più costosi di sempre

Vestiti da sposa da sogno, costosissimi e ricercati nel dettaglio: modelli scivolati, in pizzo, con il tulle, ampi, a sirena e con cristalli e perle, firmati dagli stilisti più famosi e in voga del momento, da Valentino a Versace, da Armani a Vera Wang. Tutti accomunati dall’elevato prezzo che solo le celebrità potrebbero spendere per il loro matrimonio. Vediamo gli abiti da sposa più costosi della storia mai realizzati.

Gli abiti da sposa reali: i più costosi

Proprio come nelle favole: i matrimoni reali sono senza dubbio tra i più belli che vengano mai celebrati, solitamente in pompa magna e con un’atmosfera principesca che ci fa sognare. Quello di Kate Middleton, che nel 2011 ha sposato il Principe William, è stato uno dei più romantici del nuovo secolo. Il suo abito, con pizzo e corpetto ispirato all’epoca vittoriana, è stato disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen e ha un valore di ben 400mila dollari.

Fonte: ANSA Foto

Meghan Markle ha fatto una scelta piuttosto originale per le sue nozze con il Principe Harry, avvenute nel 2018: si è rivolta a Givenchy, e la stilista Clare Waight Keller le ha disegnato un modello molto semplice ed elegante, impreziosito da uno scollo a barca che ha ben presto dettato tendenza. In netto contrasto con le linee essenziali dell’abito, il velo in tulle di seta è ricamato con 54 specie di fiori diversi. In totale, si stima che Meghan abbia speso (di tasca propria) circa 110mila dollari.

Tornando un po’ indietro nel tempo, non possiamo proprio fare a meno di citare l’iconico abito da sposa indossato da Lady Diana in occasione del suo matrimonio con il Principe Carlo, nel 1981: romantico ed elegante, il vestito pieno di rouches e impreziosito da 10mila pietre è stato disegnato da David ed Elizabeth Emanuel e ha un valore di 150mila dollari. E la Regina Elisabetta II? Sposatasi nel 1947 con il Principe Filippo, quando anch’essa era solamente una Principessa, ha sfoggiato un meraviglioso abito firmato da Norman Hartnell dal costo di circa 40mila dollari (una vera fortuna, all’epoca). Fonte: IPA

I prezzi degli abiti da sposa delle star

Potremmo pensare che gli abiti da sposa indossati dalle Principesse di tutto il mondo siano tra i più costosi mai realizzati. Niente di più sbagliato: le star sanno sorprenderci con vestiti meravigliosi, a volte semplicemente eleganti e altre molto più bizzarri, ma sempre caratterizzati da cifre che fanno girare la testa. È il caso, ad esempio, di quello che Amal Alamuddin ha mostrato al mondo nel 2014, quando è convolata a nozze con George Clooney: una creazione di Oscar de la Renta caratterizzata da gonna morbida e bustier in pizzo francese, dal valore di circa 380mila dollari.

La splendida attrice Salma Hayek si è sposata nel 2009, con una cerimonia da sogno che si è svolta nella romantica città di Venezia. Nel pronunciare il fatidico sì accanto a François-Henri Pinault, la star ha indossato un abito da sposa di Balenciaga, disegnato per lei da Nicolas Ghesquière. Con un corpetto dal profondo scollo a V realizzato in seta naturale e applicazioni che scendono sino alla gonna, il vestito ha lasciato tutti a bocca aperta: un vero sogno, che a quanto pare è costato ben 434mila dollari.

E che dire di Jennifer Lopez? Ai tempi della sua (prima) love story con Ben Affleck, era tutto pronto per il matrimonio: il suo abito da sposa, realizzato da Vera Wang, era un modello originalissimo con vere piume di pavone e un lungo strascico dal prezzo di circa 1,5 milioni di dollari. Purtroppo, non ha avuto modo di portarlo per il fatidico sì. Ma si è ampiamente rifatta nell’estate 2022, quando finalmente è convolata a nozze con l’attore americano, dopo un ritorno di fiamma che ci ha fatte sognare. Per l’occasione, ha sfoggiato ben tre diversi abiti da sposa. Si stima che ciascuno di essi abbia un valore oscillante tra 1 e 2 milioni di dollari.

L’abito da sposa di Chiara Ferragni

Tra gli abiti da sposa più costosi di sempre c’è quello di Chiara Ferragni: lei e Fedez si sono uniti in matrimonio nel 2018, scegliendo la splendida cornice di Noto per organizzare una cerimonia semplicemente grandiosa. Il vestito che l’influencer ha indossato durante il rito nuziale è una creazione di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. Si tratta di un modello romantico con corpetto in pizzo e gonna in tulle, che è costato circa 420mila dollari.

Fonte: IPA

L’abito da sposa di Kim Kardashian

Nozze da favola anche per Kim Kardashian, che nel 2014 si è sposata per la terza volta: lei e Kanye West hanno scelto una prestigiosa location fiorentina per quello che è stato uno dei matrimoni più ricchi di tutti i tempi (e anche uno dei più blindati). Per l’occasione, l’imprenditrice ha indossato un abito da sposa con silhouette a sirena, realizzato in pizzo e impreziosito da tante trasparenze. Il vestito è una creazione di Givenchy Couture, ed è costato addirittura 500mila dollari.

L’abito da sposa di Victoria Swarovski

Nella classifica degli abiti da sposa più costosi di ogni tempo non può che esserci anche quello sfoggiato da Victoria Swarovski, ereditiera della celebre maison di gioielleria. Nel 2017, lei e l’imprenditore Werner Mürz hanno pronunciato il fatidico sì in quel di Trieste, nella splendida Cattedrale di San Giusto. Naturalmente, il vestito indossato dalla giovane Swarovski è un vero capolavoro: interamente tempestato da 500mila cristalli (per un peso totale di circa 46 kg), è stato disegnato da Michael Cinco e ha un valore di quasi 1 milione di dollari.

Fonte: Getty Images

L’abito da sposa di Paris Hilton

Più caro ancora è l’abito da sposa di Paris Hilton, che è convolata a nozze con Carter Reum nel 2021. Per lei ha lavorato l’intero team creativo di Oscar de la Renta, il quale ha realizzato un modello unico che sembra uscire da una favola: il corpetto a collo alto e maniche lunghe si apre appena sotto la vita in una gonna composta da ben 20 strati di tulle. Il tutto, naturalmente, ricamato con grande cura – si stima che siano state necessarie oltre 1400 ore di lavoro. Il costo di un tale capolavoro? Oltre 1 milione di dollari.

L’abito da sposa più costoso di sempre

Ma l’abito da sposa più costoso di tutti i tempi è quello indossato da Serena Williams, che nel 2017 si è unita in matrimonio con Alexis Ohanian: si tratta di un modello senza spalline con ampio scollo a cuore e gonna ampia, reso davvero particolare da una mantellina a cascata che è diventata tra le tendenze più richieste dalle spose in tutto il mondo. Il vestito è stato realizzato da Sarah Burton per Alexander McQueen, ed è stato pagato la cifra record di 3,5 milioni di dollari.