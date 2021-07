Le Iene cambia tutto: arrivano nuovi conduttori dopo l’addio di Alessia Marcuzzi

editato in: da

Nella prossima stagione televisiva tornano le Iene e cambia tutto con nuovi conduttori dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Negli ultimi giorni sono stati svelati i nuovi palinsesti Mediaset 2021/2022 con tante novità soprattutto per quanto riguarda lo show di Davide Parenti.

La trasmissione infatti andrà in onda per tutto l’anno su Italia Uno, ma con diversi cambiamenti. Il primo riguarda i conduttori che non saranno più Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ad annunciarlo è stato Piersilvio Berlusconi che alla presentazione dei palinsesti Mediaset ha sottolineato il bisogno di novità, soprattutto per la conduzione. Per ora però non sono ancora stati individuati i nomi dei presentatori delle Iene.

“I nomi dei conduttori sono legati a un profilo innovativo, anche un po’ spinto, quindi ogni anno cerchiamo di rinnovare – ha svelato -. Ancora non certi i nomi di questa stagione 2021/2022, forse Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo de Le Iene”.

L’annuncio arriva a pochi giorni dal post Instagram in cui Alessia Marcuzzi ha svelato la scelta di lasciare Mediaset dopo 25 anni di programmi e successi. Una decisione sofferta che, come ha spiegato lei stessa con grande sincerità, è arrivata in seguito a una lunga riflessione e all’impossibilità di trovare il programma che sentiva giusto per lei. Proprio durante la presentazione dei palinsesti dell’azienda del Biscione, Berlusconi ha parlato della scelta della Marcuzzi. “Ho grandissimo affetto e stima per Alessia, ma è lei che ha lasciato – ha chiarito -. Per noi è un’ottima conduttrice, banalmente non siamo più soliti fare dei contratti in esclusiva, facciamo dei contratti a chi ha prodotti in onda. Lei al momento non ne ha”. Il manager ha poi aggiunto riguardo la presentatrice: “Non ci precludiamo niente per il nuovo anno, potrebbe tornare con un prime time tutto suo”.

Secondo alcune indiscrezioni tutto il gruppo dei conduttori cambierà. Nicola Savino probabilmente non sarà più accanto ad Alessia Marcuzzi, ma la sua presenza è stata confermata su Italia Uno. Guiderà Ritorno a scuola, un programma in prime time il mercoledì sera. Si tratta di uno show in cui dei personaggi famosi sfideranno degli studenti, affrontando gli esami scolastici.