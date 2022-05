Laverne Cox, chi è l’attrice che ha ispirato la prima Barbie transgender

Laverne Cox, l’attrice della serie TV Orange is the New Black, è la donna che ha ispirato la prima Barbie transgender. Un onore, un’esperienza quasi “surreale”, ma soprattutto una vittoria: così l’ha definita su Page Six, lasciandosi anche andare ai ricordi. Da piccola, non ha mai avuto la possibilità di giocare con le Barbie: ha raccontato di averla comprata a trent’anni, dopo un lungo percorso di terapia.

Laverne Cox è la prima Barbie transgender della storia

Il 29 maggio Laverne Cox compie 50 anni. Nata a Mobile in Alabama nel 1972, tutto il mondo la conosce per il suo ruolo iconico nella serie Orange is the New Black, nei panni della carcerata Sophia Burset. E lei, che da bambina non aveva mai potuto giocare con le Barbie a causa della madre, ora diventa una Barbie. Sembra un sogno, ma è la realtà: è la prova che tutto può realizzarsi, anche quei desideri che fin troppo spesso si chiudono nel cassetto a prendere polvere.

“Non vedo l’ora che i fan trovino la mia bambola sugli scaffali e abbiano l’opportunità di aggiungere una Barbie modellata su una persona transgender alla loro collezione”, ha raccontato l’attrice su Page Six. “Questo porta un po’ di speranza e di possibilità, in un anno in cui oltre 250 atti legislativi contro i transessuali sono stati introdotti nelle legislature di tutto il Paese”. C’è tanta emozione nelle parole di Laverne: la volontà di portare speranza non solo in America, ma in tutto il mondo. Di essere un esempio di libertà, di credere in se stessi, anche e soprattutto quando nessun altro lo fa.

Non è stato facile per Laverne: sostenitrice dei diritti transgender, da piccola si “vergognava” di volere una Barbie. Solo con la terapia è riuscita a capire, a comprendere. “Ho giocato con la mia Barbie e ho detto a mia madre quello che aveva detto la mia terapista. E quel primo Natale dopo, mia madre mi ha mandato una bambola”. La Cox ha lavorato in collaborazione con la Mattel, impegnata a rifare l’immagine classica della Barbie bionda con le gambe lunghe.

Chi è Laverne Cox: la carriera e i successi

Attrice, modella, produttrice, attivista: Laverne Cox si è battuta per tutta la vita per se stessa e per la comunità LGBTQ+. Tanti i successi collezionati durante la sua carriera: è stata la prima persona transgender a essere candidata per un premio Emmy, oltre ad apparire anche sulla rivista Time. Ma non solo, perché è stata anche la prima persona transgender a ottenere una statua di cera al Madame Tussauds nel 2015.

Oltre a Orange is the New Black, la Cox ha preso parte di recente alla serie TV targata Netflix Inventing Anna, dove ha interpretato il ruolo di Kacy Duke, la personal trainer. Abbiamo anche avuto modo di vederla in Faking It – Più che amiche nella seconda stagione – esattamente nel quarto episodio – e anche nel remake The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again nel 2016, dove invece ha ottenuto il ruolo di protagonista.