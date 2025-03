Laura Pausini, le foto 10 anni fa in viaggio con la figlia. I ricordi e le parole da mamma

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Laura Pausini

Cosa e soprattutto chi saremmo senza i nostri ricordi? Capita a tutti noi, più o meno spesso, di essere colti da improvvisi attacchi di nostalgia ed abbandonarsi ad un viaggio emozionale attraverso la memoria, in grado di portarci via lontano. È ciò che è successo anche a Laura Pausini, la quale ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di teneri scatti a ritrarla insieme all’amatissima figlia ben dieci anni fa.

Laura Pausini, i ricordi con la figlia Paola

“Era il 17 marzo 2014 e avevo portato Paola a Marrakech in Marocco con tutti noi della band e lei stava sempre in braccio a me, con gli occhi grandi e guardava tutto e tutti con curiosità, sempre sorridente, dolce, tranquilla, cucciola… Oggi, 17 marzo 2025, Paola non sta più in braccio e chiudendosi nella sua camera mi ha appena detto: “Bro stai chill” …a me!? Ma in che senso? Bro? A voi succede di sentirvelo dire o di dirlo?

Fatemi sapere”.

Questa la spassosa didascalia – condita con un filo di malinconia, si percepisce – ad accompagnare il tenerissimo carosello condiviso sui social da Laura Pausini, in cui si susseguono alcuni scatti risalenti al 2014 che la mostrano in compagnia della figlia Paola e del marito Paolo Carta.

Era soltanto lo scorso 8 Febbraio quando i due erano entusiasticamente intenti a festeggiare la loro bambina, approdata ufficialmente nella temutissima fase dell’adolescenza: la non-più-tanto piccola Paola ha appena compiuto 12 anni, ed oltre all’evidente somiglianza fisica sembrerebbe aver ereditato anche il carattere tutto pepe della sua mamma.

Per l’occasione la cantante aveva condiviso sul proprio profilo Instagram un dolcissimo mix di scorci di vita familiare quotidiana (Paola insieme ai genitori ed il cagnolino, mentre gioca a pallavolo, con in mano una chitarra e sul palco con la mamma a cantare), rigorosamente accompagnato da una dedica: “12 anni Paola. Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo… quello che tra tutti preferisco e in cui farò sempre ritorno. Buon compleanno ragazzina mia”, si leggeva di fianco.

Laura Pausini ed il rapporto con la figlia adolescente

Saper recidere definitivamente il cordone ombelicale con l’arrivo dell’adolescenza è cosa assai ardua per ogni madre a popolare il mondo, e lo è anche per Laura Pausini: la cantante non ha mai fatto mistero di quanto sua figlia Paola, nonostante la giovane età, mostri uno spiccato senso d’indipendenza e di quanto questo suo lato caratteriale, da buona mamma chioccia, la turbi.

“Ha una visione di sé che non la spaventa. Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca. ‘Mamma, ma se il martedì ho ginnastica artistica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me?’, questa indipendenza mi atterrisce. Io sono riuscita a ‘stare con me’, pienamente e felicemente solo quando ero incinta e aspettavo lei, figurati”.

Esattamente come accade ad ogni genitore, naturalmente in preda ad emozioni contrastanti, anche Laura desidererebbe che la sua bambina riuscisse in futuro a spiccare il volo in totale libertà, ma senza allontanarsi troppo.

A detta sua, però, la piccola Paola sembra avere già le idee piuttosto chiare in merito a questo: dopo la fine del liceo avrebbe tutte le intenzioni di lasciare casa. A raccontarlo sarebbe stata proprio la madre, durante un’intervista: “Io non voglio che si allontani troppo. L’altro giorno mi fa: ‘Dopo che ho finito il liceo voglio vivere da sola o con le mie amiche a Londra o in America, magari pure a Roma. Tu mamma potrai stare vicino a me, ma non nello stesso palazzo, eh’. Ci rendiamo conto?”.

Una determinazione, quella che traspare dall’esilarante conversazione mamma-figlia appena riportata, che la ragazzina avrebbe ereditato proprio da lei: “Paola ha la mia apertura istintiva verso il mondo ma per quanto riguarda quello che sente e che pensa è introversa come Paolo”.