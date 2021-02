Kit Harington e Rose Leslie del “Trono di Spade” sono diventati genitori

editato in: da

Tutte pazze per Kit Harington, Jon Snow de “Il Trono di Spade”

È un maschietto il primo erede ufficiale di “Game Of Thrones”, in italiano “Trono di spade” fortunatissima serie tv. Kit Harington e Rose Leslie, co-protagonisti nei panni di Ygritte e Jon Snow, che proprio sul set della serie si erano innamorati, sono diventati genitori del loro primo figlio, un maschietto.

Interpellato da E! News il portavoce della coppia ha confermato l’arrivo del bebè: “È un maschio e sono molto, molto felici”.

A ottobre 2020, l’attrice scozzese, 33 anni, aveva rivelato di essere “entusiasta ” di aspettare il suo primo figlio parlando della sua gravidanza per la prima volta. Rose aveva mostrato il suo pancione in una splendida foto in bianco e nero per la rivista Make.

Gli ex co-protagonisti di Game Of Thrones hanno celebrato il loro matrimonio nel giugno 2018, con una bellissima cerimonia nel cuore della Scozia.

L’anno scorso hanno rinnovato la loro casa nel Suffolk da 1,75 milioni di sterline, proprio per accogliere il loro primo figlio.