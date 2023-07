Kim Kardashian si dà al calcio: il flirt con un famosissimo bomber francese

Fonte: IPA La nuova vita di Kim Kardashian (post Kanye): figli, vacanze e Pete

Kim Kardashian è diventata famosa per essere famosa. Keeping Up with the Kardashians, il reality che la vede protagonista assieme alla numerosa famiglia, ha creato un nuovo genere di intrattenimento che tutti cercano di imitare (i Ferragnez fra tutti). È l’intimità spiattellata dritta in camera, il nulla che diventa interessante, una famiglia ripresa 24 ore su 24, sempre e comunque, qualsiasi cosa accada.

Così, siamo stati tutti costretti a conoscere Kim Kardashian e, volenti o nolenti, ad interessarci a lei e alla sua vita privata. La sfera sentimentale, in particolare, è quella che desta più curiosità. Specie adesso che, dopo più o meno fortunati flirt seguiti al divorzio dal rapper Kanye West, pare che l’influencer più ricca del mondo stia frequentando uno dei piedi d’oro del calcio europeo.

Kim Kardashian e Mbappé: rumors o realtà?

Lo scorso 16 marzo, Kim Kardashian è stata sorprendentemente avvistata allo stadio, in compagnia della figlia a guardare una partita del Paris Saint-German. Insolito per lei. Qualche giorno dopo, durante una tranquilla passeggiata per le vie di New York, l’influencer ha indossato una maglietta con il numero 7. Il numero che, al Paris Saint-German è portato da Kylian Mbappé. Lo stesso Mbappé che, proprio in quei giorni, si trovava su Instagram a commentare e cuorare i post della maggiore delle Kardashian, e lo scambio di like è stato reciproco.

E arriviamo allo scorso 4 luglio, giorno in cui l’America celebra la conquistata indipendenza. Kim Kardashian ha celebrato parecchio in grade, prendendo parte al white party da 50 milioni di dollari organizzato dal magnate dell’abbigliamento sportivo Michael Rubin. Ricca la festa così come la lista degli invitati, tra i presenti Jlo e il fedele Ben Affleck, Leonardo Di Caprio, Beyoncé, Justin Bieber e Emily Ratajkowski. Chissà che conversazioni frizzantine…

…ma a Kim non importava. Voci affermano che, alla suddetta festa, Lady Kardashian non avesse occhi che per il bel Mbappé. Si parla di un video che li coglie a ridere e sorridersi con gli occhi che brillano, ma sono soltanto pettegolezzi. Mentre è reale e visibile la foto postata da Kim sul suo profilo, che la ritrae abbracciata proprio al promettente calciatore francese. Che sia un modo dell’influencer per far sapere a tutti del suo nuovo amore? Staremo a vedere, mentre c’è chi ipotizza una mera strategia di marketing, perché l’hype non può permettersi vacanze.

I tifosi temono la “sfortuna” delle Kardashian

Se la reazione dei follower di Kim Kardashian è stata per lo più entusiastica – il 24enne è aitante e simpatico, ottima conquista per l’imprenditrice 42enne – i tifosi del calciatore non sembrano essere della stessa idea. “Stai lontana da Mbappé” hanno intimato; “Proteggiamo Kylian ad ogni costo” affermano preoccupati e, ancora, “Non sacrificare Mbappé, per favore!”. Cosa intendono è presto detto.

I tifosi di ogni sport, si sa, tendono alla superstizione estrema e pare che, tra loro, si sia diffusa la credenza che le sorelle Kardashian, e anche le Jenner, rendano vero il detto sfortunato al gioco, fortunato in amore. I team dei campioni che escono con una qualsiasi delle sorelle, iniziano improvvisamente a perdere. Forse perché l’amore distrae dalle strategie di gioco, le farfalle rendono le gambe molli… Sciocche dicerie, seppur è vero che l’unica volta in cui Kim Kardashian è stata allo stadio, il Paris Saint-German ha perso la sua prima partita in due anni.