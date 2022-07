Kim Kardashian e i suoi Metallic Swim: il ritorno degli anni ‘80

Fonte: IPA Kim Kardashian e la sua linea di costumi metallici

Kim Kardashian, una ne pensa, cento ne fa. L’ereditiera influencer più famosa al mondo è una gallina dalle uova d’oro, in fatto di marketing. Qualunque cosa lanci o crei (che sia sua o di una delle sue sorelle o sorellastre, vedi Kylie Jenner) si trasforma in un business milionario. Potere dei social e della loro risonanza mediatica.

L’ultima genialata, in ordine di tempo, è una collezione di costumi in pure stile anni ’80, must have del momento. Non è un caso che anche i maggiori stilisti abbiano farcito le loro nuove collezioni di dettagli eighties e che a breve uscirà il nuovo film, con Margot Robbie e Ryan Gosling, ispirato alla bambola simbolo di quegli anni, la Barbie.

Fonte: IPA

E così i Metallic Swim di Kim Kardashian hanno fatto parlare prima ancora di essere lanciati sul mercato, grazie alle anticipazioni sull’account Instagram della stessa celeb e alla campagna creata in collaborazione con l’artista visiva Nadia Lee Cohen, con protagonista la stessa Kim, che si ispira al glamour dorato di Hollywood di quegli anni.

Nelle foto, l’influencer, insolitamente bionda e con un mullet di chiara ispirazione di quegli anni, che ricorda tanto quello di Heather Locklear in Dinasty, si rilassa a bordo piscina, insieme ad amiche cloni e cani più fashion di loro.

Fonte: IPA

Ça va sans dire che i prezzi dei costumi sono lussuosi quanto il contesto: 96 dollari (93 euro) per il top bikini argento con slip abbinato. Della nuova linea fanno parte anche un monokini (circa 105 euro), una minigonna sarong (75 euro) e una canotta a collo alto (62euro ) in argento, oro rosa e oro giallo. Ma siamo sicuri che no avrà difficoltà a venderli…