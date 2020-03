Kendall Jenner alle Bahamas, le foto in bikini lasciano senza fiato

editato in: da

Kendall Jenner icona dell’anno: tutto quello da sapere sulla modella del momento

Kendall e Kylie Jenner, le sorelle social più famose e ammirate (insieme a Gigi e Bella Hadid). Top model la prima, blogger e socialite la seconda, le sorellastre delle Kardashian si stanno regalando qualche giorno di relax al sole delle Bahamas, per riposarsi dopo la “fatica” delle Fashion Week, e sfuggire alla psicosi da Coronavirus.

E da regine di Instagram quali sono, inevitabilmente le foto postate sui loro rispettivi account Instagram sono diventate immediatamente virali. E se le foto della burrosa Kylie raccolgono da 6 agli 8 milioni di like, Kendall ha fatto il boom con un post dal titolo “Io e questo bikini, una storia d’amore” che documenta la passione per la modella per un bikini super colorato e super stringato, che evidenzia perfettamente il suo fisico statuario e perfetto, da fenicottero.

Kendall, dall’alto dei suoi 176 cm, ha ereditato da mamma Kris Jenner – la stessa di Kim, Khloé, Kourtney Kardashian – i colori e i lineamenti scolpiti del viso, da papà Bruce Jenner (oggi diventato donna col come di Caitlyn) altezza e magrezza. Un mix perfetto che le ha permesso di diventare già a 20 anni una delle modelle più richieste e pagate al mondo, nonché it-girl e trend setter internazionale.