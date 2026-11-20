Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kelly Osbourne

Kelly Osbourne ha deciso di dare una bella svolta alla sua immagine e, a giudicare dall’ultima apparizione pubblica, non ha affatto paura di osare. La figlia dell’indimenticabile Ozzy Osbourne è arrivata ai Rolling Stone UK Awards 2026 con un look completamente rinnovato, attirando immediatamente l’attenzione di tutti i presenti.

A sorprendere è stata soprattutto la nuova chioma rosso fuoco, accompagnata da un make-up dall’allure vampiresca che l’ha resa quasi irriconoscibile. Una trasformazione che arriva dopo mesi particolarmente complicati per la conduttrice televisiva.

Kelly Osbourne punta sul dark, il nuovo look

Addio, almeno per il momento, ai capelli biondi e corti che l’hanno accompagnata negli ultimi tempi. Kelly Osbourne ha scelto un rosso intenso, puntando su lunghezze decisamente più importanti e su un’acconciatura che le incornicia il viso.

Il debutto del nuovo look è avvenuto giovedì 19 novembre a Londra, nella cornice del Roundhouse, dove si sono svolti i Rolling Stone UK Awards. Per l’occasione, la celebre figlia di Ozzy Osbourne ha sfoggiato un abito blu scintillante con scollatura all’americana, creando un contrasto interessante con la nuova tonalità dei capelli.

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A completare il tutto, un trucco studiato per esaltare l’effetto dark: sfumature rossastre sugli occhi, incarnato chiarissimo e labbra coordinate. Un’estetica vagamente gotica, con quel tocco glamour che non guasta mai su un red carpet.

D’altronde, chi la segue dai tempi del reality The Osbournes sa bene quanto le piaccia sperimentare con il proprio aspetto. Tra colori eccentrici – indimenticabile i suoi iconici capelli viola – tagli particolari e cambiamenti di stile, la figlia del Principe delle Tenebre ha sempre avuto un rapporto piuttosto creativo con la moda.

Sui social Kelly ha condiviso alcuni scatti dell’evento, ma il momento più tenero è arrivato una volta tornata a casa, quando ha pubblicato una fotografia a letto, mano nella mano con il figlio Sidney. “È stata una serata divertente, ma sono così felice di essere tornata dal mio piccolo Sidney Sid”, ha scritto.

Il periodo difficile dopo la morte del padre Ozzy

Dietro la nuova immagine di Kelly Osbourne ci sono mesi segnati da grandi cambiamenti personali. La scomparsa del padre Ozzy Osbourne, morto nel luglio 2025 a 76 anni, ha rappresentato per lei un dolore profondissimo. A complicare ulteriormente le cose è arrivata anche la separazione dal fidanzato Sid Wilson.

Negli ultimi tempi, inoltre, il suo evidente dimagrimento aveva suscitato numerosi commenti, tanto da spingerla a raccontare pubblicamente cosa stesse attraversando. In un’intervista, la donna ha spiegato di essersi resa conto del proprio cambiamento fisico soltanto dopo aver visto alcune fotografie scattate ai BRIT Awards di febbraio. Un’immagine che aveva sorpreso persino lei, reduce da quello che ha definito l’anno peggiore della sua vita.

La conduttrice ha escluso di aver sofferto di un disturbo alimentare, raccontando però quanto il lutto avesse compromesso il suo rapporto con il cibo e la capacità di prendersi cura di sé. Ha anche parlato della difficoltà di affrontare una sofferenza così personale sotto gli occhi di tutti, chiedendo maggiore comprensione nei confronti di chi vive momenti delicati lontano dai riflettori.

Oggi Kelly Osbourne torna a far parlare di sé attraverso la moda, con un’immagine audace che porta ancora una volta la sua personalità sul red carpet. E il nuovo rosso potrebbe essere soltanto l’inizio di un’altra stagione di esperimenti di stile.