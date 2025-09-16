Katia Buchicchio, quanto è alta Miss Italia 2025

La lucana Katia Buchicchio è stata eletta Miss Italia 2025 da Francesca Pascale. Ma sapete quanto è alta?

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Katia Buchicchio è la nuova Reginetta di bellezza di Patrizia Mirigliani. Eletta Miss Italia 2025, la giovane lucana ha attirato l’attenzione non solo per la sua freschezza e per il suo volto immediatamente riconoscibile, ma anche per la sua presenza scenica, che trova una naturale espressione nella sua altezza. La domanda che molti si sono posti è semplice, quasi spontanea: quanto è alta la nuova Miss Italia?

Quanto è alta Miss Italia 2025

La risposta arriva dai dati ufficiali diffusi dall’organizzazione del concorso: Katia Buchicchio misura un metro e settantacinque. Una statura che, per gli standard dei concorsi di bellezza, rappresenta un equilibrio interessante. Non è un’altezza estrema, di quelle che dominano il mondo delle passerelle internazionali, ma neppure una misura comune; si colloca in quella fascia che riesce assicura eleganza e slancio, senza però creare distanze con il pubblico. È un dato che, in fondo, racconta qualcosa della sua personalità: solida, armoniosa, capace di imporsi senza bisogno di eccessi.

Miss Italia, ormai da anni, non si fonda più su requisiti rigidi come altezza o misure precise. Il regolamento lascia spazio a una concezione più ampia della bellezza, che include il portamento, la spontaneità e la capacità di comunicare. In questo quadro, l’altezza diventa un elemento secondario, eppure non privo di significato. Guardando Katia, colpisce come il metro e settantacinque non sia solo un dato numerico, ma una misura che si armonizza con il suo modo di muoversi, con il sorriso che porta con sé e con la naturalezza con cui indossa abiti e ruoli diversi.

La storia di Katia Buchicchio

Il fascino della nuova Miss Italia non si esaurisce certo nella cifra della sua altezza. La sua storia personale aggiunge spessore a quella che potrebbe sembrare un racconto legato esclusivamente all’aspetto fisico. Katia Buchicchio ha diciotto anni, viene da Anzi, un piccolo borgo della provincia di Potenza, e il suo percorso di studi la vede già orientata verso l’odontoiatria e la protesi dentaria. Al concorso si è presentata senza cercare di mascherare alcuni tratti che altrove sarebbero stati considerati imperfezioni: l’apparecchio ai denti, ad esempio, che è diventato un simbolo di naturalezza e di trasparenza. Anche in questo, la sua figura rompe gli schemi e restituisce l’immagine di una bellezza reale, non costruita.

Considerare la sua altezza, dunque, non significa ridurre la sua identità a un semplice numero. Al contrario, vuol dire inserirla in un quadro più ampio, quello di una giovane donna che rappresenta un’Italia diversa, più vicina alla realtà quotidiana delle ragazze che si riconoscono in lei. Il metro e settantacinque di Katia incornicia un carattere che unisce eleganza, tradizione e modernità, e che ha permesso a una studentessa lucana di diventare il volto più rappresentativo della bellezza italiana di oggi.

Dopotutto, questa concezione rientra perfettamente nelle volontà dell’organizzatrice Patrizia Mirigliani, che da sempre si occupa del concorso e ne è il volto più riconoscibile. Emblematica anche la scelta di Francesca Pascale per incoronare la nuova Miss Italia. È infatti noto il suo impegno come attivista, da sempre in prima linea per il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli.