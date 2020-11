Jonathan Kashanian, il tenero messaggio su Instagram per i 70 anni della mamma

editato in: da

Jonathan Kashanian ha deciso di fare una grande sorpresa alla sua mamma, che ha raggiunto il traguardo dei 70 anni: su Instagram ha condiviso una splendida dedica da cui trasuda tutto l’amore che prova per la donna che lo ha messo al mondo e lo ha sempre sostenuto in ogni momento difficile della sua vita.

L’opinionista di Detto Fatto, ormai insostituibile braccio destro di Bianca Guaccero, è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana degli ultimi anni. La sua sferzante ironia non può che conquistare il pubblico, ed è così che è riuscito pian piano a far breccia nel cuore dei telespettatori. Ma Kashanian sa di dover moltissimo alla sua famiglia, che lo ha supportato nelle difficoltà e gioito con lui nei momenti felici.

Ora Jonathan affida ai social le sue parole d’amore per la mamma, nel giorno in cui quest’ultima festeggia i suoi 70 anni: “Avevo in mente così tante cose per rendere questo giorno speciale e memorabile e invece il momento ci impone addirittura di non abbracciarci. Chi mai l’avrebbe immaginato? Che dolore, che dispiacere”. Nonostante la lontananza fisica imposta dalle misure di sicurezza, l’opinionista non si è lasciato scoraggiare e ha organizzato una sorpresa per la madre.

Lui stesso ha rivelato su Instagram di averle portato dei doni dietro la porta di casa e di essersi presentato sotto la sua finestra assieme ai nipotini, per farle degli auguri davvero speciali. Per Jonathan Kashanian, è sempre stata una figura importante: “Grazie per tutto quello che hai fatto e che continui a fare. Avverto sempre la tua ala protettrice di mamma premurosa, generosa e pronta a sacrificarsi per i figli. […] Se sono quel che sono oggi che ho quasi 40 anni lo devo a te, a voi“.

Jonathan ha sempre avuto un rapporto splendido con i suoi genitori. Riabbracciare sua mamma è stata la prima cosa che ha fatto alla conclusione della difficile esperienza all’Isola dei Famosi, nel 2018. E qualche mese fa, nel corso di una puntata di Detto Fatto, si è lasciato andare ad una toccante confessione: “Ho sempre avuto una famiglia avvolgente, soffice, calda nella mia vita. Vorrei riproporre questo modello famigliare. Voglio una famiglia come quella che ho avuto io“. I suoi genitori, ha inoltre rivelato, si amano ormai da più di 50 anni e sono una delle coppie più solide che abbia mai avuto la fortuna di conoscere.