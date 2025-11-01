Joe Romano, chi è il vincitore di Italia’s Got Talent 2025

Conosciamo meglio il vincitore di Italia's Got Talent. Il suo vero nome non è Joe e questo non è stato il suo primo talent

IPA Joe Romano ha vinto Italia's Got Talent 2025: scopriamo chi è

È Joe Romano il vincitore di Italia’s Got Talent 2025. In un grande evento in diretta streaming, è stato festeggiato il giovane cantante, per il quale Mara Maionchi stravede. Era stato il suo golden buzzer e in finale, dopo aver superato la prima manche, ha avuto la meglio sugli Aktitude e conquistato il gradino più alto del podio grazie al giudizio del pubblico. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco un po’ di informazioni su vita privata e carriera.

Chi è Joe Romano

Iniziamo col dire che Joe Romano non esiste. Si tratta infatti di un nome d’arte, che mescola il suo cognome effettivo a un nome inventato. All’anagrafe è registrato come Bruno. Sappiamo di lui che ha 33 anni ed è campano.

È nato a San Giorgio a Cremano, ovvero la città che ha dato i natali a Massimo Troisi. È però cresciuto altrove, ovvero a Casalnuovo di Napoli. Appassionato di musica fin da piccolo, ha trovato occupazione in questo campo, continuando a coltivare il proprio grande sogno.

Oggi vive a Milano, anche se ai giudici ha spiegato che, a volte, ha la sensazione di abitare in treno. Lavora come assistente fonico in uno studio di registrazione, ma spera di poter rendere la sua attività di cantautore l’unica della sua vita. In passato si è fatto le ossa, cimentandosi in vari mestieri per guadagnarsi da vivere: cameriere in un ristorante, porta caffè in un bar e animatore nei villaggi turistici.

Sogna in grande e non intende arrendersi. Del resto, ecco riassunto il suo pensiero: “Ognuno nasce con un dono. Il talento è la capacità di coltivarlo”. A Italia’s Got Talent si è presentato per cercare risposte, così da ottenere un giudizio competente, oltre che un bel po’ di visibilità.

Il percorso a Italia’s Got Talent

La sua prima esibizione a Italia’s Got Talent ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha cantato Into the Unknown da Frozen 2, stupendo soprattutto Mara Maionchi. Fino all’ultima fase dello show, infatti, la giudice ha ribadito come faccia fatica a ricordare qualcuno in grado di cantare come lui, tra quelli passati sotto le sue mani.

Gli ha così assegnato il Golden Buzzer, spedendolo direttamente in semifinale. Una grande emozione, soprattutto considerando come questo non sia il suo primo tentativo televisivo. Nel 2012 si era infatti presentato a X Factor Italia, quando faceva parte del gruppo Up3Side. Nel 2023, invece, ha preso parte a X Factor Malta. In tutto questo tempo non ha mai smesso di tentare di raggiungere la vetta, come dimostra il fatto che nel 2022 ha vinto il premio Stefano D’Orazio.

Convincente anche in semifinale, quando ha assecondato le richieste di Alessandro Cattelan e Frank Matano. Il primo voleva un brano da Oceania. Il secondo, invece, qualcosa degli AC/DC. Missione compiuta con Oltre l’orizzonte e Highway to Hell. In finale, poi, anche il pubblico ha potuto esprimersi e questa è stata forse l’approvazione più importante per lui.

Ad annunciare il suo trionfo sono stati Fru e Aurora Leone, conduttori confermati per questa seconda edizione targata Disney+. Coriandoli dorati a pioggia sul palco e abbraccio istantaneo con tutti gli altri partecipanti. Una festa commovente e, si spera, l’inizio di un nuovo percorso per Joe.

