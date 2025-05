Jennifer Lopez, quanto costa farsi un selfie con lei

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è una delle artiste più riconoscibili al mondo. Con una carriera che unisce musica, cinema e moda in modo unico, ogni suo concerto è pensato come un grande show.

Quando arriva in una città, porta con sé hit da ballare ma anche un fenomeno culturale in cui, per i fan, c’è molto più del solo acquisto del biglietto: il desiderio di vivere un’esperienza completa, fatta di musica, emozioni e, per i più temerari, anche una foto con lei. Un momento da incorniciare, letteralmente. Ma che potrebbe mettere a dura prova il portafoglio.

Lo sa bene chi ha già messo gli occhi sulla tappa italiana del suo tour, prevista per il 21 luglio 2025 al Lucca Summer Festival. J.Lo sale sul palco di Piazza Napoleone, ma per gli amanti della cantante il concerto è solo la ciliegina sulla torta. Il vero sogno? Un incontro vis-à-vis con la diva più amata. Ma a che prezzo?

Jennifer Lopez, quanto costa vederla tra backstage e foto-opportunity

Ma quanto costa davvero l’opportunità di incontrare Jennifer Lopez e portarsi a casa un ricordo fotografico di questa esperienza? La risposta è racchiusa nei pacchetti VIP messi in vendita sul sito ufficiale del tour. Il primo livello si chiama Diamond VIP Package e costa 550 euro. Cosa include? Un posto super vicino al palco, accesso anticipato alla venue, ingresso riservato con fast lane, uno staff dedicato, gadget esclusivi come una tote bag e una locandina dell’evento, oltre a un pass laminato da collezione.

Il pacchetto comprende anche una foto-opportunity al VIP backdrop: si tratta però di una foto con lo sfondo personalizzato dell’evento, non con l’artista in persona. È una soluzione pensata per chi vuole portarsi a casa un ricordo speciale senza spendere una fortuna… ma niente Jennifer. Nessuna stretta di mano, zero selfie. Solo tu, lo sfondo, e il sogno a metà.

Il prezzo (vero) di un selfie con Jennifer Lopez

Per vivere il sogno al 100% c’è però l’opzione Meet & Greet Upgrade al prezzo di 1.403 euro. Questo pacchetto permette di accedere al backstage per incontrare Jennifer Lopez e scattare una foto con lei. Un’opportunità breve ma intensa, destinata a restare nella memoria e nella galleria del telefono per sempre.

Attenzione però: questo pacchetto è un “upgrade”, quindi non include il biglietto del concerto, che va acquistato a parte. Inoltre, tutte le vendite sono finali e non prevedono rimborsi o cambi. Un investimento non da poco, certo, soprattutto considerando il prezzo del solo biglietto, ma che per molti fan potrebbe valere ogni centesimo.

1.400 euro per una foto restano una cifra difficile da digerire. Ma nel sistema delle popstar globali, dove ormai quasi tutto si monetizza, questi numeri non sorprendono più di tanto. È il prezzo della vicinanza, in un’industria dove il contatto con l’artista è sempre più esclusivo e costoso. Eppure, per molti fan, resta un’opportunità da cogliere al volo, anche a costo di qualche sacrificio. Perché il sogno, a volte, ha un prezzo spesso salato. Ma per chi sogna in grande, una foto con JLo vale ogni centesimo.