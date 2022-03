J.Lo, tra trasparenze e scollature. E Ben ad applaudirla

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez regina di eleganza e sensualità. Non c’è red carpet o evento ufficiale in cui l’attrice cantante non faccia centro con i suoi abiti meravigliosi. È successo anche questa volta, agli iHeartRadio Music Awards, dove J.Lo ha ricevuto l’Icon Award, per “il suo impatto sulla cultura pop, la longevità e la continua rilevanza come forza itinerante e radiofonica”.

Ad applaudirla, tra il pubblico, il suo Ben Affleck e la figlia Emme. E Jennifer, visibilmente emozionata, era meravigliosa fasciata in un abito verde che giocava sulle trasparenze.

J.Lo, la dedica ai fan per l’Iconic Award

“Grazie a voi posso fare ciò che amo di più nella vita e questa è la benedizione più meravigliosa”, ha continuato la Lopez. “È un regalo che mi fate e voglio solo ringraziarvi per questo. Grazie a tutti quelli che vengono a uno spettacolo, ascoltano in streaming una canzone, vedono un film, mi seguono. Voi ragazzi mi date l’opportunità vivere ogni giorno una vita che non potevo nemmeno immaginare si sarebbe avverata quando ero una ragazzina cresciuta nel Bronx“.

J.Lo, “Grazie per avermi insegnato chi sono davvero”

Ha continuato: “L’avete fatto per me. Avete realizzato quel sogno. Sto tremando! E sarò sempre grata a ognuno di voi per questo. E non lo dimenticherò mai, e non lo farò mai, mai darlo per scontato. Quindi voglio dire grazie a ognuno di voi per aver creduto in me quando le altre persone non lo facevano, anche quando io non lo credevo. Grazie per avermi insegnato chi sono veramente”.

“E lasciate che vi dica un’altra cosa”, ha poi concluso, parafrando la sua celebre hit: “Ho appena iniziato (I’m just getting started)”

J.Lo, l’esibizione agli iHeartRadio Music Awards

Dopo aver accettato il suo premio, Lopez è salita sul palco per una versione funky di On My Way, dal suo film Marry Me, che ha cantato circondata da drag queen vestite con alcuni dei suoi look più iconici nel corso degli anni, tra cui il verde Versace abito che indossava ai Grammy Awards del 2000.

J.Lo ha poi eseguito il suo successo del 2005 Get Right indossando un lungo camice bianco con uno strascico decorato con le parole “Equality” in nero.