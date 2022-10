Jennifer Lopez, com’è cambiata in vent’anni: la foto ricordo su Instagram

Fonte: IPA Jennifer Lopez, le nuove incredibili foto delle nozze con Affleck (e i dettagli intimi)

Jennifer Lopez è sicuramente tra le artiste e donne più apprezzate nel mondo: a 53 anni è bellissima e in forma, come se il tempo su di lei non avesse mai fatto effetto. Eppure su Instagram è spuntata una foto che risale a vent’anni fa, pubblicata dalla stessa J Lo, in cui si notano le differenze tra il prima e il dopo che non sono certamente molte, nonostante qualcosa sia cambiato in lei.

Jennifer Lopez, com’era vent’anni fa

Non è di certo un segreto come fosse Jennifer Lopez in passato, perché più di vent’anni fa era già nel pieno del suo successo dopo il grande debutto nel mondo della musica con il brano If you had my love e l’album On the 6, che oggi conta più di 8 milioni di copie vendute.

Qualcuno, però, potrebbe aver rimosso alcuni dettagli che sono tornati a galla grazie alla foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno della sua amica Rachel Ashwell, a cui ha fatto gli auguri con lo scatto amarcord in cui si vedono entrambe super giovani.

Il sorriso e lo sguardo sono sempre gli stessi, ma i lineamenti meno marcati e i capelli mossi e castani fanno la differenza. Bellissima e sensuale, Jennifer appare nella foto con un abito bianco super scollato e aderente, molto simile a quelli che indossa tutt’ora risultando meravigliosa come un tempo grazie al suo fisico impeccabile.

J Lo, i segreti della sua bellezza

Ma come fa ad essere ancora così in forma a 53 anni? Questo è quello che in tantissimi si chiedono ogni volta che Jennifer Lopez appare in pubblico: che sia con un abito da sera super sexy e un make up da urlo, o che sia in tuta e struccata, la cantante risulta sempre splendente e meravigliosa (e soprattutto più giovane).

Molti non le attribuiscono alcun merito, urlando alla chirurgia e alle costanti cure che possono permettersi solamente le star che hanno molte disponibilità economiche, ma lei stessa ha rivelato di prendersi cura della sua pelle per essere sempre in forma smagliante.

Ma Jennifer ha sicuramente un altro segreto che è ormai alla portata di tutti: l’amore con Ben Affleck, che la rende sempre più luminosa e sembra donarle giovinezza sempre di più. Da quando sono tornati insieme, facendo sognare il mondo intero e permettendo alle eterne sognatrici di continuare a sperare nel vero amore che torna sempre, anche a distanza di anni, i due neo sposini appaiono come due innamorati alle prime armi. Baci in strada, sui red carpet, sorrisi e sguardi d’intesa che fanno davvero sperare nell’amore.

Saranno davvero solamente questi i suoi segreti di bellezza? Probabilmente no, ma non c’è scusa che tenga quando si parla di Jennifer Lopez: la sua bellezza è indiscutibile, così come lo sono il suo fascino e la sua capacità di catturare lo sguardo di tutti ogni volta in cui passeggia o sfila in pubblico. Ed è quel sorriso naturale e sempre identico, mostrato anche nella foto pubblicata su Instagram, a fare (forse) la differenza.